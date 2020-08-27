Аваков прокоментував затримання нападників на автобус ОПЗЖ

Голова МВС попередив про невідворотність покарання за порушення закону.

Голова МВС Арсен Аваков попередив про "жорстку реакцію" держави на дії осіб, яких підозрюють у нападі на автобус з представниками ГО "За життя" на трасі Харків-Київ.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Зайки" в ряд - затримані з м'язами і без мізків. Тих, що стріляли в таких само, які їхали з політичних гастролей. Ніхто не загинув, легкі рани, але кожного з учасників цих провокацій чекає жорстка реакція", - написав Аваков.

Фото: https://twitter.com/AvakovArsen

Фото: https://twitter.com/AvakovArsen

Він також попередив про невідворотність покарання за порушення закону.

"Політиканам: той, хто посіяв насильство - отримає по лобі від Держави, без політики", - підкреслив голова МВС.

😡"Зайки" в ряд - задержанны с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей.

Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая ракция.

Политиканам: посеявший насилие -получит по лбу от Державы,без политики pic.twitter.com/Q9INbxKzdJ — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 27, 2020

Нагадаємо, сьогодні близько 19 години поблизу селища Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі обстріляли автобус, у якому перебували представники ГО "За життя".

Пізніше стало відомо про затримання працівниками Нацполіції осіб, яких підозрюють у скоєнні нападу на автобус.