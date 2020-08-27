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Аваков прокоментував затримання нападників на автобус ОПЗЖ

Голова МВС попередив про невідворотність покарання за порушення закону.

Аваков прокоментував затримання нападників на автобус ОПЗЖ
Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Голова МВС Арсен Аваков попередив про "жорстку реакцію" держави на дії осіб, яких підозрюють у нападі на автобус з представниками ГО "За життя" на трасі Харків-Київ.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Зайки" в ряд - затримані з м'язами і без мізків. Тих, що стріляли в таких само, які їхали з політичних гастролей. Ніхто не загинув, легкі рани, але кожного з учасників цих провокацій чекає жорстка реакція", - написав Аваков.

Фото: https://twitter.com/AvakovArsen

Фото: https://twitter.com/AvakovArsen

Він також попередив про невідворотність покарання за порушення закону.

"Політиканам: той, хто посіяв насильство - отримає по лобі від Держави, без політики", - підкреслив голова МВС.

Нагадаємо, сьогодні близько 19 години поблизу селища Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі обстріляли автобус, у якому перебували представники ГО "За життя".

Пізніше стало відомо про затримання працівниками Нацполіції осіб, яких підозрюють у скоєнні нападу на автобус.

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