Аваков прокоментував затримання нападників на автобус ОПЗЖ

Голова МВС Арсен Аваков попередив про "жорстку реакцію" держави на дії осіб, яких підозрюють у нападі на автобус з представниками ГО "За життя" на трасі Харків-Київ.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.
"Зайки" в ряд - затримані з м'язами і без мізків. Тих, що стріляли в таких само, які їхали з політичних гастролей. Ніхто не загинув, легкі рани, але кожного з учасників цих провокацій чекає жорстка реакція", - написав Аваков.
Він також попередив про невідворотність покарання за порушення закону.
"Політиканам: той, хто посіяв насильство - отримає по лобі від Держави, без політики", - підкреслив голова МВС.
😡"Зайки" в ряд - задержанны с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 27, 2020
Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая ракция.
Политиканам: посеявший насилие -получит по лбу от Державы,без политики pic.twitter.com/Q9INbxKzdJ
Нагадаємо, сьогодні близько 19 години поблизу селища Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі обстріляли автобус, у якому перебували представники ГО "За життя".
Пізніше стало відомо про затримання працівниками Нацполіції осіб, яких підозрюють у скоєнні нападу на автобус.