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На Львівщині двох військових спіймали на крадіжці комплектуючих до бойових літаків

Викрадене збували підприємству, діяльність якого пов’язана з постачанням комплектуючих "Укроборонпрому".

Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Двох військовослужбовців однієї із військових частин на Львівщині та представника комерційної структури судитимуть через викрадення та збут комплектуючих до бойових літаків МіГ-29.

Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Західного регіону України.

“... скеровано до суду обвинувальні акти відносно двох військовослужбовців однієї із військових частин та представника комерційної структури. Указані особи обвинувачуються у викраденні комплектуючих до авіаційної техніки з метою їх подальшого збуту (ч. 3 ст. 410 КК України)”, - сказано у повідомленні.

За даними слідства, підозрювані у викраденні військові, діючи за попередньою змовою з представником приватного підприємства, таємно викрадали комплектуючі частини від авіаційної техніки – бойових літаків МіГ-29, що перебували на обліку у військовій частині.

Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Збували викрадене військове майно за готівку представнику підприємства, діяльність якого пов’язана з постачанням комплектуючих структурним підрозділам Держконцерну "Укроборонпром".

Нагадаємо, що підполковник одного з регіональних органів Служби безпеки України (СБУ) збирав інформацію про телефонні розмови абонентів мобільного зв’язку і продавав її стороннім особам.

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