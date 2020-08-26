Кравчук показав "американську маску" від коронавірусу, яка "вбиває мікроби" в повітрі
Кравчук показав "американську маску" від коронавірусу, яка "вбиває мікроби" в повітрі
Напис "купон" на карбованцях 90-х років зроблений шрифтом Playboy
Напис "купон" на карбованцях 90-х років зроблений шрифтом Playboy
Росія заблокувала використання українських ракет у проекті "Морський старт"
Росія заблокувала використання українських ракет у проекті "Морський старт"
Поліція закрила справу про загибель народного депутата Дмитра Тимчука
Поліція закрила справу про загибель народного депутата Дмитра Тимчука
Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли (оновлено)
Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли (оновлено)
​У Києві на території військового коледжу нетверезий майор збив трьох курсанток
​У Києві на території військового коледжу нетверезий майор збив трьох курсанток
На урочистостях до Дня Незалежності виступила Сердючка на даху вагона
На урочистостях до Дня Незалежності виступила Сердючка на даху вагона
Стан Тимошенко "стабільно важкий", її підключили до апарата штучного дихання (оновлено)
Стан Тимошенко "стабільно важкий", її підключили до апарата штучного дихання (оновлено)
Белорусская революция переходит в стадию войны на истощение
Белорусская революция переходит в стадию войны на истощение
ГоловнаСуспільствоПодії

У навчальному центрі "Десна" повідомили про стан поранених унаслідок вибуху в гуртожитку

Цивільна дівчина та військовослужбовець перебувають у комі.

У навчальному центрі "Десна" повідомили про стан поранених унаслідок вибуху в гуртожитку
Фото: навчальний цетрн десна, гуртожиток, вибух

З’явилася інформація про стан поранених під час вибуху в одному з гуртожитків на території 169-го Навчального центру "Десна" в Чернігівській області.

У пресслужбі центру повідомили, що цивільна дівчина та військовослужбовець перебувають у Головному військовому клінічному госпіталі. Обоє - в медикаментозній комі. Їхній стан оцінюється як важкий та стабільно важкий. Постраждалій учора була проведена операція.

Ще одна постраждала - дівчина-військовослужбовець - також перебуває під наглядом лікарів головного військового госпіталю з травмою ока.

Нагадаємо, 24 серпня в одному з гуртожитків 169-го Навчального центру Збройних сил "Десна" у селищі Десна Козелецького району Чернігівської області стався вибух, унаслідок якого один військовий загинув, двоє отримали поранення. Також постраждала цивільна дівчина, яка перебувала в гостях у одного з військовослужбовців.

За попередньою інформацією поліції, вибухнула граната РГД-5. За фактом вибуху в гуртожитку військового навчального центру "Десна" відкрили справу за статтею "вбивство".

Ситуація під контролем керівництва 169-го Навчального центру, надається вся необхідна допомога, зокрема сьогодні до госпіталю направлено 30 донорів крові.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також