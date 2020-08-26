У навчальному центрі "Десна" повідомили про стан поранених унаслідок вибуху в гуртожитку

Цивільна дівчина та військовослужбовець перебувають у комі.

З’явилася інформація про стан поранених під час вибуху в одному з гуртожитків на території 169-го Навчального центру "Десна" в Чернігівській області.

У пресслужбі центру повідомили, що цивільна дівчина та військовослужбовець перебувають у Головному військовому клінічному госпіталі. Обоє - в медикаментозній комі. Їхній стан оцінюється як важкий та стабільно важкий. Постраждалій учора була проведена операція.

Ще одна постраждала - дівчина-військовослужбовець - також перебуває під наглядом лікарів головного військового госпіталю з травмою ока.

Нагадаємо, 24 серпня в одному з гуртожитків 169-го Навчального центру Збройних сил "Десна" у селищі Десна Козелецького району Чернігівської області стався вибух, унаслідок якого один військовий загинув, двоє отримали поранення. Також постраждала цивільна дівчина, яка перебувала в гостях у одного з військовослужбовців.

За попередньою інформацією поліції, вибухнула граната РГД-5. За фактом вибуху в гуртожитку військового навчального центру "Десна" відкрили справу за статтею "вбивство".

Ситуація під контролем керівництва 169-го Навчального центру, надається вся необхідна допомога, зокрема сьогодні до госпіталю направлено 30 донорів крові.