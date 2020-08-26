На Миколаївщині поліцейські затримали чоловіка, який убив односельця і, приховуючи злочин, імітував дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

25 серпня близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу зупинки громадського транспорту селища Доманівського району лежить скривавлене тіло чоловіка, ймовірно, після наїзду автомобіля. Оглянувши тіло на місці події, експерт виявив у загиблого колото-різані рані, чим спростував версію аварії.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 46-річний раніше судимий місцевий мешканець.

Як з’ясувалося, вдень між чоловіками стався конфлікт, протягом якого затримай завдав ножових поранень своєму сусідові, а щоб приховати злочин, імітував ДТП. Він залишив сліди волочіння тіла подалі від домоволодіння та розкидав пластикові деталі, схожі на запчастини від автомобіля.

Знаряддя вбивства - ніж - вилучений для направлення на експертизу.

Зловмисника затримали згідно зі ст. 208 КПК України. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Фото: mk.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше в Києві на Подолі чоловік смертельно поранив ножем хлопця, який зробив йому зауваження.