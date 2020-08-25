Мінекономіки дозволило вживати фемінітіви у кадровій документації

За потребою під час внесення запису про назву роботи професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означення жіночої статі особи.

В Україні назву професії в кадрових документах тепер можна вказувати у фемінітиві, за бажанням.

Про це йдеться в наказі Міністерства розвитку економіки від 18 серпня.

Документ дозволяє під час внесення інформації про назву роботи в кадрову документацію окремого працівника використовувати фемінітіви відповідно до п.4 параграфа 32 Українського правопису, схваленого постановою Кабінету міністрів від 22.05.2019 №437.

"Професійні назви робіт наводяться в чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно в жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка). За потребою користувача під час внесення запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означення жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи", - зазначається у наказі.

Нагадаємо, у травні минулого року на сайті Інституту мовознавства імені Олександра Потебні Національної академії наук України з’явився повний текст нової редакції Українського правопису. Три роки над ним працювала Національна комісія з правопису. Інститут мовознавства також наводить короткий конспект змін. Умовно вони стосуються двох великих груп: змін у написанні слів і варіантних доповнень до чинної норми правопису. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Пів яблука та Атени: що є нового в українському правописі".

У грудні 2017 року МОЗ скасувало перелік заборонених для жінок професій, у якому були, зокрема, газозварник, муляр, машиніст екскаватора, водолаз, землекоп.