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У День Незалежності окупанти порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

У День Незалежності окупанти порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Макс Левин

За минулу добу, 24 серпня, в зоні операції Об’єднаних сил зафіксували одне порушення режиму тиші з боку проросійських бойовиків.

Про це у ранковому зведенні інформує пресцентр ООС.

"Минулої доби українськими військовослужбовцями задокументовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Майорська ворог застосував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17", - сказано в повідомленні.

Унаслідок цієї провокації бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 25 серпня, у смугах відповідальності українських бойових бригад по всій лінії фронту обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Раніше ОБСЄ прозвітувала про понад 600 порушень з початку перемир’я на Донбасі.

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