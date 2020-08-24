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Окупанти дотримуються режиму тиші на Донбасі, - штаб ООС

Втрат серед ЗСУ не було.

Окупанти дотримуються режиму тиші на Донбасі, - штаб ООС
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

З початку доби російсько-окупаційні війська не порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повіомляє штаб операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Сьогодні, у День Незалежності України, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю. Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша", - йдеться у повідомленні.

Серед ЗСУ бойових втрат і поранень немає.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - наголошують у штабі.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 серпня, в зоні операції Об’єднаних сил зафіксували одне порушення режиму тиші з боку проросійських бойовиків - в районі Мар'їнки.

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