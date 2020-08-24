З 1 вересня зміняться правила в’їзду українців у Білорусь

Перетнути кордон можна буде лише із закордонним паспортом.

З 1 вересня громадяни України не зможуть в’їхати у Білорусь із внутрішнім паспортом, а лише із закордонним. Про це інформує телеграм-канал Прикордонного комітету Білорусі.

З переліку документів для в'їзду, виїзду, прямування транзитом і перебування на території Білорусі виключається паспорт громадянина України (внутрішній паспорт).

З 1 вересня українці зможуть перетинати кордон тільки із закордонними паспортами.

Громадян України, які прямують у Білорусь, з внутрішніми паспортами чи ID-картами, через кордон не пропустять.

Нагадаємо, Кабмін частково зупинив дію угоди з Білоруссю про безвізові поїздки громадян у травні.