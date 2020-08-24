Білорусь та Литва обмінялись звинуваченнями про порушення повітряного простору.

"Черговими силами ВПС і військ ППО 23 серпня близько 19.30 було припинено провокацію з боку Литовської Республіки в районі населеного пункту Волковщина Ошмянського району. Із суміжної території був запущений зонд із восьми повітряних куль з антидержавною символікою”, - йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі, передає Белта.

Щоб зупинити кульки, білоруські військові задіяли вертольоти Мі-24. Зовнішньополітичне відомство Білорусі відправило ноту протесту литовській стороні.

Водночас у Литві заявили, що білоруські гелікоптери перетнули державний кордон.

З цього приводу до литовського МЗС викликали посла Білорусі Валерія Барановського і вручили ноту протесту, інформує сайт відомства.

"Білоруський вертоліт Мі-24 23 серпня о 18.50 перетнув литовський державний кордон в районі Мядінінкай. У ноті міститься заклик до з'ясування обставин інциденту та недопущення повторення подібних порушень", - сказано у заяві.

У неділю ввечері у Литві пройшла акція "Шлях свободи". Близько 50 тисяч осіб взялися за руки, утворивши живий ланцюг від Вільнюса до села Мядінінкай біля кордону з Білоруссю на знак солідарності з білоруськими протестувальниками.

Участь у заході взяли президент Литви Гітанас Науседа, експрезиденти Валдас Адамкус і Даля Грібаускайте, голова сейму Вікторас Пранцкетіс, міністри, члени сейму, мери.

Фото: скріншот

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG