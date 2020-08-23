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Німецька поліція взяла під цілодобову охорону госпіталь, де лікують Навального

Напередодні політика літаком транспортували з Омська.

Німецька поліція взяла під цілодобову охорону госпіталь, де лікують Навального
Фото: twitter.com/MBKhMedia

Німецька поліція встановила цілодобову охорону біля госпіталю "Шаріте" у Берліні, куди напередодні доставили російського опозиційного політика Олексія Навального. Про це повідомило "МБХ медіа".

"Ми будемо тут всю ніч. Так, це пов'язано з госпіталізацією пана Навального", - заявили поліцейські журналістам 22 серпня.

Вранці 23 серпня біля клініки чергували кілька автобусів поліції, а також близько 10 поліцейських, які переміщуються по периметру групами по 2-5 осіб.

Нагадаємо, що Олексій Навальний втратив свідомість під час перельоту з Томська до Москви вранці 20 серпня. Літак екстрено посадили в Омську, де його доправили до лікарні. Попереднім діагнозом назвали токсичне отруєння.

Навальний не опритомнів і впав у кому. Його підключили до апарату ШВЛ. Стан політика лікарі називали стабільно тяжким.

Ангела Меркель та Еммануель Макрон заявили, що клініки Німеччини та Франції готові надати медичну допомогу Олексію Навальному. У ніч на 21 серпня в Омськ з Німеччини вилетів літак, щоб забрати політика.

Спочатку лікарі не дозволяли транспортувати політика, пояснюючи заборону його важким станом. Проте згодом погодилися на вимогу родичів Навального. 22 серпня уранці літак з російським опозиціонером на борту успішно приземлився в Берліні.

Політ з Омська тривав близько шести годин. Після приземлення Навального повезли до клініки Charite.

22 серпня в Міністерстві охорони здоров'я Омської області повідомили, що в аналізах політика знайшли алкоголь та кофеїн. Діагноз Навальному досі не встановлено.

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