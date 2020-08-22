В аналізах Навального виявили алкоголь та кофеїн

В аналізах російського політика Олексія Навального не було виявлено отрут, але в сечі знайшли кофеїн і алкоголь.

Про це повідомляє російське видання Медуза.

Як зазначили в Міністерстві охорони здоров'я Омської області, оскільки однією з версій стану Навального було отруєння непізнаним токсином, у нього відразу ж були взяті аналізи.

"Уже сьогодні можна сказати точно, що оксибутирати, барбітурати, стрихнін, судомні або синтетичні отрути не виявлені. У сечі виявлено алкоголь і кофеїн", - зазначили в МОЗ.

У відомстві не вказали ступінь вмісту алкоголю і кофеїну в сечі, додавши, що детальніша виписка надана тим, хто супроводжував Навального до Німеччини.

Нагадаємо, що Олексій Навальний втратив свідомість під час перельоту з Томська до Москви вранці 20 серпня. Літак екстрено посадили в Омську, де його доправили до лікарні. Попереднім діагнозом назвали токсичне отруєння.

Навальний не опритомнів і впав у кому. Його підключили до апарату ШВЛ. Стан політика лікарі називали стабільно тяжким.

Ангела Меркель та Еммануель Макрон заявили, що клініки Німеччини та Франції готові надати медичну допомогу Олексію Навальному. У ніч на 21 серпня в Омськ з Німеччини вилетів літак, щоб забрати політика.

Спочатку лікарі не дозволяли транспортувати політика, пояснюючи заборону його важким станом. Проте згодом погодилися на вимогу родичів Навального. 22 серпня уранці літак з російським опозиціонером на борту успішно приземлився в Берліні.

Політ з Омська тривав близько шести годин. Після приземлення Навального повезли до клініки Charite.