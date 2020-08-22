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У Білорусі заблокували понад 40 інформаційних сайтів

Доступ обмежено на підставі рішення Міністерства інформації.

У Білорусі заблокували понад 40 інформаційних сайтів
Фото: EPA/UPG

Влада Білорусі заблокували понад 40 інформаційних сайтів на території країни. Про це повідомляє TUT.by.

До переліку увійшли, зокрема, «Радіо Свобода», «Медіазона», «Белсат», «Єврорадіо». Також заблокували ресурси опозиціонерів Віктора Бабарика, Валерія Цепкало, Миколи Статкевича.

З 21 серпня не працюють сайти платформ «Голос» і Zubr.in, на яких вели альтернативний підрахунок голосів і фіксували порушення на виборах.

При спробі зайти на більшість з цих сайтів з’являється повідомлення, що доступ до них обмежений «на підставі рішення Міністерства інформації Республіки Білорусь».

Нагадаємо, 9 серпня у день президентських виборів користувачі з Білорусі скаржились на непрацездатність сайтів багатьох незалежних ЗМІ та інтернету загалом. Влада стверджувала, що не чинить перешкод для доступу громадян до мережі.

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