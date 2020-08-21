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Лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального (оновлено)

Слідів отрути в організмі політика не виявили.

Лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Російські лікарі встановили діагноз російського політика Олексія Навального. Раніше озвучена інформація про отруту в організмі Навального не підтвердилася.

Про це заявив заступник головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги м. Омська Анатолій Калініченко, передає російське держагентство ТАСС.

"Отрут або слідів їх перебування в організмі не виявлено. Напевно, діагноз "отруєння" залишається десь на підкірці нашої свідомості. Але ми не вважаємо, що пацієнт переніс отруєння", - заявив Калініченко.

За його словами, діагноз встановлено, але його повідомлено лише дружині та братові Навального.

"Ми маємо ускладнення, ми маємо ті стани, які в нього є - вони повністю вкладаються в ту структуру того діагнозу, який ми встановили. Він був доведений до відома дружини і брата нашого пацієнта", - додав Калініченко.

Оновлення. Головний лікар клініки, де перебуває Навальний, озвучив "основний робочий діагноз" пацієнта.

"Це порушення обміну речовин. Це може бути викликано різким пониженням рівня цукру в крові у літаку, що спричинило непритомність. Наразі реаніматологи роблять усе можливе, щоб Олексій Навальний був виведений з коми", - зазначив медик.

Раніше директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов з посиланням на співробітника поліції заявляв, що в організмі Навального виявлено отруту, яка "небезпечна не тільки для нього, а й для оточення".

Нагадаємо, що Олексій Навальний знепритомнів під час перельоту з Томська до Москви вранці 20 серпня. Літак екстрено посадили в Омську, де його доправили до лікарні. Попереднім діагнозом назвали токсичне отруєння.

Навальний не опритомнів і впав у кому. Його підключили апарата ШВЛ. Стан політика лікарі називали стабільно тяжким.

Ангела Меркель і Еммануель Макрон заявили, що клініки Німеччини та Франції готові надати медичну допомогу Олексію Навальному. У ніч на 21 серпня в Омськ з Німеччини вилетів літак, щоб забрати політика.

Омські медики не дали дозволу на перевезення Навального в німецьку клініку "Шаріте" через "нетранспортабельний" стан політика.

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