У Мурманську затримали керівницю штабу Навального

Грудіна брала участь у пікеті на підтримку опозиціонера.

Координатора штабу Олексія Навального в Мурманську Віолетту Грудіну затримали в четвер під час пікету на підтримку опозиціонера.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Своє затримання російському виданню підтвердила сама Грудіна. Їй закидають статтю 20.2 КоАП РФ (порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

Увечері Грудіна вийшла на центральну площу Мурманська з плакатом, на якому стверджувалося, що Навального отруїли.

Літак, яким Навальний повертався з Томська в Москву, у четвер здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська в зв'язку з погіршенням його здоров'я. Навального госпіталізували. Він перебуває в реанімації у важкому стані, в комі.

Видання зазначає: джерело в медичних колах раніше повідомило, що лікарі поставили попередній діагноз Навальному - гостре отруєння невстановленим психодиcлептиком (психодиcлептики - речовини, здатні викликати галюцинації).

Нагадаємо, сьогодні вранці російського опозиціонера Олексія Навального госпіталізували, попередній діагноз - токсичне отруєння. Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську.

Як пише російське видання "Медіазона", директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов повідомив, що лікарі омської лікарні швидкої допомоги забороняють перевезти Навального до іншого медичного закладу. Головний лікар стверджує, що пацієнт отримує допомогу в повному обсязі, стороння допомога непотрібна.

Точної причини отруєння поки що не називають.