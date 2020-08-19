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Опозиція в Білорусі скликає на 23 серпня новий протестний марш

Лідери Координаційної ради виступлять з програмною заявою.

Білоруська опозиція не припиняє акцій протесту, які почалися відразу після президентських виборів, і запланувала провести 23 серпня новий марш у центрі Мінська.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі Nexta live.

"МІНСЬК, 14:00. ПЛОЩА НЕЗАЛЕЖНОСТІ.

Знову збираємо всіх своїх сусідів і йдемо цілими районами в центр.

ІНШІ МІСТА. Робітники і всі-всі-всі.

МИ ЧЕКАТИМЕМО НА ВАС НА МАРШІ! Організуйтеся з самого ранку і організованими автоколонами висувайтеся на Мінськ!

Найближчими днями ми постараємося зробити все, щоб допомогти з організацією руху", - йдеться в повідомленні.

Фото: https://t.me/nexta_live

Як зазначають організатори, "лідери Координаційної ради мають намір виступити з важливою програмною заявою. Це переверне все!"

Нагадаємо, Координаційна рада білоруської опозиції виступає за проведення перевиборів і мирну передачу влади.

Довірена особа Світлани Тихановської, головної опонентки Олександра Лукашенка, Ольга Ковалькова заявила, що Координаційна рада білоруської опозиції не ставить перед собою мету захопити владу. Вона зазначила, що рада діє в дусі виборчої програми Тихановської - вихід на проведення відкритих перевиборів і досягнення порозуміння в суспільстві.

Про створення Координаційної ради для трансферу влади в Білорусі Тихановська оголосила 14 серпня. До складу ради увійшли представники громадянського суспільства, відомі білоруси, зокрема нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич. Сама Тихановська досі перебуває в Литві.

Тихановська у відеозверненні на YouTube звернулася до європейських лідерів із закликом не визнавати підсумків президентських виборів, що відбулися в країні 9 серпня.

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