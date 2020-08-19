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Капіталізація Apple перевищила $2 трлн

Акції компанії виросли в середу на 1,4% до $468,63.

Капіталізація Apple перевищила $2 трлн
Фото: EPA/UPG

Корпорація Apple стала першою американськоє компанією з фондовою ринковою вартістю більше $2 трлн.

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні, 19 серпня, акції компанії різко виросли після оприлюднення квартальних результатів у липні, коли виробник iPhone обійшов Saudi Aramco в рейтингу найдорожчих у світі компаній, піднявшись в ціні приблизно на 57% в 2020 році.

Разом з Amazon, Microsoft і Google-власником Alphabet, які зараз коштують близько $1 трлн або більше, ці чотири разом коштують більше $6 трлн.

Як зазначає видання, компанія Apple здивувала Уолл-стріт, оскільки змогла змусити покупців купувати iPhone, iPad і Mac в інтернеті, оскільки її звичайні магазини залишаються закритими через карантин. Виручка Apple зросла у всіх категоріях і у всіх географічних регіонах в червневому кварталі, навіть незважаючи на те, що криза через коронавірус призвела до краху економіки США з найгіршими темпами з часів Великої депресії.

Акції Apple виросли в середу на 1,4% до $468,63.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний директор Apple Inc. Тім Кук став мільярдером. Велика частина статків Кука - це акції Apple, які він отримував за час роботи в компанії з 1998 року у вигляді премій.

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