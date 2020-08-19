Співробітників білоруського телебачення, які підтримали протести проти Лукашенка, замінили фахівцями з Росії, - ЗМІ

"Прилетіло два літаки співробітників з Росії, які виконують наші функції за дуже велику суму".

Одразу кілька співробітників Білоруської державної телерадіокомпанії, які беруть участь у страйку, розповіли про те, що у ТРК приїхали працювати російські фахівці.

Режисерка Белтелерадіокомпанії Альона Мартиновська розповіла TUT.BY, що співробітників, які відкрито підтримали протести проти Олександра Лукашенка, не пускають на роботу, їх замінили російськими фахівцями.

"На блокпосту стояли міліціонери. Вони подивилися прізвище в службовому посвідченні і сказали, що ми в списках і нас пропустити не можуть", - розповіла вона.

За словами Мартиновської, їй не пояснили, що за список і чому вона туди потрапила. Вона припустила, що в чорний список унесли всіх, хто підписав колективне звернення до керівництва Белтелерадіокомпанії з вимогами провести чесні вибори.

Вона повідомила, що їхні обов'язки наразі виконують спеціалісти, які прилетіли з Росії.

"Прилетіло два літаки співробітників з Росії, які виконують наші функції за дуже велику суму. У нас у республіці немає грошей на маски для мітингів, але зате в нас є гроші на нових співробітників для новин", - додала Мартиновська.

За її словами, у росіян буде соцпакет і зарплата в 5 тисяч рублів. Білоруські фахівці отримують на руки від тисячі рублів до півтори за таку роботу.

За словами ще одного співробітника Білоруського держтелебачення, передусім росіян призначать у відділ політичних новин, щоб "не було ризику, що важлива інформація не дійде до аудиторії", повідомляє "Наша ніва".

Нагадаємо, акції протесту в Білорусі тривають з 9 серпня, коли в країні відбулися президентські вибори. За офіційними даними, їх переможцем став Олександр Лукашенко, який незмінно перебуває при владі з 1996 року.