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Христя Фріланд очолила міністерство фінансів Канади

Попередній міністр оголосив про свою відставку в понеділок.

Христя Фріланд очолила міністерство фінансів Канади
Христя Фриланд
Фото: liberal.ca

Новим міністром фінансів Канади стала Христя Фріланд, яка у другому уряді Джастіна Трюдо також зберегла за собою посаду віцепрем’єра.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Церемонія інавгурації нових членів уряду Канади відбулася в Оттаві.

Обов’язки Фріланд, пов’язані з налагодженням відносин між центральним урядом і владою канадських провінцій і територій, перейдуть до Домініка Леблана, який нині очолює Таємну раду Канади.

Усі інші міністри зберегли свої посади у чинному уряді.

Попередній міністр фінансів Канади Біл Морно оголосив про свою відставку в понеділок. За інформацією ЗМІ, причиною цього рішення стало його розходження у поглядах із Джастіном Трюдо з приводу необхідних кроків для підтримки та відновлення економіки в умовах коронакризи.

Через масштабні заходи з підтримки економіки дефіцит цьогорічного державного бюджету Канади досяг небачених з часів Другої світової війни розмірів.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Христю Фріланд, яка займала посаду міністра закордонних справ Канади, призначено заступницею прем'єр-міністра і міністром міжурядових справ цієї країни.

Фріланд стала десятою заступницею прем'єр-міністра в історії Канади і першою з 2006 року. У складі колишнього уряду Трюдо не було такої посади.

Христя Фріланд здобула освіту в Гарвардському і Оксфордському університетах, володіє російською, українською, італійською, французькою та англійською мовами. З чоловіком і трьома дітьми живе в Торонто. Народилася в канадському місті Піс-Рівер у провінції Альберта. Її мати, Галина Хом'як-Фріланд, українка за походженням.

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