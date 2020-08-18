Опозиція Білорусі допускає участь Києва у переговорах з владою

Для Білорусі важливі всі сусіди, у тому числі Україна, яка є великим торговим партнером.

Координаційна рада опозиції Білорусі не виключає участі України в політичному розв'язанні кризи в країні.

Про це заявив колишній міністр культури Павло Латушко під час брифінгу, повідомляє "РБК-Україна".

Опозиція доброзичливо ставиться до всіх країн-сусідів Білорусі.

"Я можу сказати гіпотетично: якщо ми брали участь у формуванні мінського діалогу з питань українсько-російського порядку, чому б Україні не взяти участь у відповідному діалозі в Білорусі", - сказав ексміністр.

Він наголосив на рівному доброзичливому ставленні білоруської опозиції до всіх країн-сусідів.

"Для нас важливі всі сусіди, важливою є Україна, це великий торговий партнер, важливі і всі інші партнери", - сказав Латушко.

Нагадаємо, координаційна рада білоруської опозиції, яку створено за ініціативою головної опонентки Лукашенка Світлани Тихановської, виступає за проведення перевиборів і мирну передачу влади.

За словами Тихановської, увійти до складу ради можуть представники громадянського суспільства, "шановані та відомі білоруси" і професіонали своєї справи.