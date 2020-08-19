У білоруському Гродні місцева влада прийняла вимоги протестувальників

Силовики вибачилися за свої дії і відпустили всіх протестувальників.

У місті Гродно на тлі протестів у Білорусі місцева влада прийняла вимоги, висунуті штабом опозиційної кандидатки в президенти Світлани Тихановської. Зокрема, дозволили участь у масових акціях.

Про це повідомляє "Медиазона. Беларусь".

У місті дозволили збиратися на центральних площах у будь-який час, ба більше, влада обіцяє "медичний, технічний та інформаційний супровід".

Силовики вибачилися за свої дії і відпустили всіх протестувальників. Також влада обіцяє перевірити дії міліціонерів під час протестів.

Крім того, обіцяють, що керівники підприємств не каратимуть робітників за страйки.

Опозиції виділять час для виступу на місцевому телеканалі "Гродно Плюс".

Нагадаємо, протести у Білорусі тривають з 9 серпня, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%.

Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.