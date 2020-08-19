Почему Кремлю выгодно поддержать Лукашенко?

Начавшаяся 11 августа бессрочная забастовка в Беларуси станет не только самой масштабной за период новейшей истории страны, но и также она способна существенно изменить геополитическую расстановку в регионе, вбив клин противостояния между Западом и РФ. В столь турбулентный период, когда ставки особо высоки, Кремль вряд ли пойдет на какие либо риски, и будет всячески поддерживать действующего президента Лукашенко.

Фото: EPA/UPG

Этому есть ряд причин, на которых остановимся ниже.

Во-первых, Путина и Лукашенко связывают, хотя и сложные, но все же партнерские отношения, которые складывались на протяжении двух десятков лет. И несмотря на определенные разногласия между двумя президентами, включая неприкрытый троллинг, за это время «батька» стал своим «сукиным сыном» от которого в Кремле вряд ли будут открещиваться, особенно в столь сложные времена внутри самой РФ, где протесты также имеют место.

Во-вторых, даже если в стране и случится транзит власти, новое поколение политиков, включая Тихановских, Бабарико, Цепкало и других будут не столь сговорчивы с Москвой, ведь они одержали победу через демократические выборы, что априори вызовет недоумения в Кремле. Это приведет к мировоззренческому расколу, создавая серьезное напряжение между двумя не так давно «братскими народами», и в Кремле это так же понимают.

Здесь также стоит учесть и тот факт, что за годы правления Лукашенко сформировалось целое поколение вынужденных политических мигрантов, большинство из которых обосновалось в странах Запада. Не исключено, что в случае смены элит многие из беженцев захотят вернуться обратно на Родину с целью строительства «новой Баларуси». В таком случае, клин между бывшими политэмигрантами у власти и Москвой еще более увеличится.

В-третьих, сравнивая протесты и смену власти в Армении в 2018 году, многие забывают о том, что Беларусь ментально, исторически, а главное географически имеет больше шансов интегрироваться в Западные институты, нежели Армения. Иными словами, после прихода к власти демократическим путем правительсву Николы Пашиняна просто-напросто некуда было дрейфовать, поскольку страна в основном полагается на российские ресурсы и покровительство, в первую очередь, от внешних посягательств со стороны Турции и Азербайджана. Ни о каком вступлении в НАТО и ЕС в такой ситуации речи идти не может. Во всяком случае, со стороны Армении для Кремля нет никаких военных угроз, чего не скажешь о Беларуси, у которой наметились потепления отношений, в том числе, со Штатами.

В-четвертых, на фоне рекордного снижения рейтингов Путина до 25 %, отставка Лукашенко в результате митингов и забастовок еще больше послужит спусковым крючком для протестов внутри России, ведь многие россияне пристально следят за событиями в Беларуси, в том числе, через государственные СМИ. Волна «цветных революций» это последнее что хочет видить Кремль у своих границ.

В-пятых, за последние шесть лет в Кремле подробно изучили «украинский кейс», который пока так и не принес ожидаемых результатов. Из-за военных действий на юго-востоке страны, количество украинцев желающих чтобы их страна вступила в НАТО выросло до 42 %, что почти в два раза выше довоенных показателей 2013 года. Скорее всего, военный сценарий в отношении Беларуси также может привести к обратному эффекту, и настроить местное население враждебно по отношению к РФ. Вряд ли Москве удастся перехватить инициативу и создать образ «освободителя» от «последнего диктатора Европы». При этом, Лукашенко и в дальнейшем будет повышать ставки, продавая Москве и своему народу мифы о якобы концентрации сил НАТО на белорусской границе.

Такой блеф призван удержать Кремль от поддержки оппозиционных сил, которые, как показал вновь созданный Координационный совет, пока находятся в весьма аморфном состоянии без единой стратегии, повестки, организационного центра и прозрачных ресурсов для поддержания своей работы.

Данный факт дает еще больше надежд на скорую сделку Москвы и Минска при сохранении статуса-кво.

На протяжении своего 26-летнего правления власти Беларуси и президент лично сделали все возможное для того, чтобы всякое инакомыслие и уж тем более сопротивление были выпилены на корню. Фактическая сдача Западом Беларуси в сферу интересов РФ делает протесты хотя и яркими, но весьма туманными в контексте дальнейших перспектив. Во многом также сказывается и отсутсвие единого командного центра, без которого любой протест превращается в массовку недовольных граждан. При этом, если оппозиция в ближайашие дни не покажет ощутимого прогресса, протесты будут постепенно сходить на нет, лишь поддерживая отдельные очаги.

Беря во внимание все перечисленные факторы, Кремль все же попытается «обнулить» Лукашенко, сделав его максимально лояльным для себя и одновременно нерукоподатным на Западе. Такая монополия дает Москве все шансы сделать из «батьки» верного хранителя «русского мира» на своем Западном фланге.