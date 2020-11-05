Выборы в США. Куда качнется маятник истории и при чем здесь Украина?

Нынешние выборы в Америке являются наиболее ожесточенными, и такими которые определят будущее развитие не только самих Штатов, но и всего мира, включая Украину. Пока идет подсчет голосов и мы не знаем окончательных результатов, особенно это касается “переходных” или (“swing states”) в Пенсильвании, Флориде, Аризоне, Висконсине, хотелось бы обратить внимание на детали этой гонки, которые мало упоминаются в дискуссиях.

31 октября 2004 года в Украине состоялся первый тур президентских выборов в результате которого тогдашний кандидат от партии “Наша Украина” Виктор Ющенко опередил своего соперника Виктора Януковича лишь на 0,5 % что равно приблизительно 100 тыс. голосов.

Во втором туре голосования перевес был уже на стороне Януковича, который победил с результатом 49,46 % против 46,61 % у Ющенко. Сразу после дня голосования 24 ноября по призыву сторонников Ющенко на Майдан стали прибывать первые протестующие в связи с массовыми фальсификациями. Так началась “Оранжевая революция”. Именно уличные протесты в совокупности с давлением Запада вынудили власти в лице Верховного Суда Украины назначить третий тур голосования, что и обеспечило президентство для Ющенко.

Параллельно в обществе происходили события, которые постепенно подмывали рейтинги кандидата Януковича, включая и пресловутое метание яйца, которое угодило в него во время визита в Ивано-Франковск, “наколотые апельсины” и другие перлы, которые не оставляли шансы Януковичу стать президентом.

Сегодня в США происходят похожие процессы, когда сила права подменяется понятием права силы. Так, в “переходных” Штатах, где нет традиционной привязки избирателей к Республиканцам либо Демократам, подсчет голосов длится вот уже почти сутки. Важность этих Штатов, например Пенсильвании либо Висконсина, можно оценить по количеству выборщиков, которых получит кандидат по принципу “победитель забирает все”. Висконсин может принести кандидату 16 голосов и Пенсильвания 20 при необходимых 270 в коллегии выборщиков. Именно поэтому и идет такая ожесточенная борьба за эти Штаты. Именно поэтому Трамп поспешил заявить о умышленном затягивании подсчета голосов.

Фото: EPA/UPG

В своем Твиттере президент отметил, что затягивание с бюллетенями, которые были отправлены по почте, играет в пользу его оппонента Джо Байдена. По утвержденям штаба Трампа, количество голосов за Байдена в Пенсильвании резко увеличилось до 100 тыс. всего за несколько часов. При этом, при подсчете голосов избирателей, которые проголосовали лично, победу уверенно одерживает Трамп. К слову, в 2016 году он также победил в этих двух “переходных” Штатах, и теперь это серьезный повод для беспокойства.

Такой разрыв объясняется еще и тем, что подавляющее большинство Демократов были настроены проголосовать на дому. И такое же количество сторонников Республиканцев более 70 % изъявили желание лично прийти на участки, не опасаясь рисков заразиться COVID.

Естественно, в отличие от Украины, американское законодательство не предусматривает процедуру повторного голосования, и таких прецедентов в истории США пока не было. Равно как и не было массово перементувшихся к другому кандидату выборщиков. Во всяком случае, отдельные кейсы не влияли на общий результат.

На сегодняшний день команды обоих кандидатов заявили о готовности беспрецедентного количества юристов, которые намерены оспорить результаты выборов в судах как местного так и федерального уровней. При этом, наибольшую обеспокоенность в команде президента Трампа высказывают именно по поводу незаполненных бюллетней, с которыми могут производиться разного рода манипуляции. Ранее обе стороны призывали выйти на улицы чтобы защитить свои голоса. Ничего не напоминает?

Сегодня мы наблюдаем как развитая американская демократия, которая насчитывает более двух веков, сталкивается с вызовами стран “третьего мира”. И если еще несколько лет тому понятие “каруселей”, “вбросов” и “майданов” можно было применить лишь к молодым демократиям, включая и Украину, то сегодня с аналогичными вызовами сталкивается эталон мировой демократии США. Когда конкуренты за первое кресло вынуждены прибегнуть к помощи не только сотен юристов, но и открыто звать людей на улицы.

Мы пока не знаем чем закончатся выборы в США и будет ли там оранжевый, красный, голубой (нужное подчеркнуть) Майдан, но тест, который Украина прошла в далеком 2004 году, вполне может стать вызовом для нынешней Америки.

На выборах 2020 что-то явно пошло не так. И без поиска ответа на этот вопрос, а также работы над ошибками, весь мир будет стоять на паузе в надежде, что маятник не качнется туда, где результаты выборов становятся известны заблаговременно.