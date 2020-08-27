Парад раздора: чего не видит Зеленский?

29-я годовщина Независимости Украины стала еще одним поводом для жесткой критики действующего гаранта и всей вертикали власти. Вначале президент отказался от военного парада, предложив “новый формат” празднования, именно эстрадное выступление звезд украинского шоу-бизнеса вызвало глубокое отторжение у более активной части гражданского общества. На фоне парада тысяч участников военных действий на Донбассе , включая семьи раненных и погибших воинов, эстрадная задумка в стиле “Квартал-95” выглядела, мягко говоря, неуместно.

Фото: president.gov.ua

На следующий день было опубликовано интервью Зеленского для издания Euronews, в котором президент также обозначил некоторые моменты в своей стратегии.

Во-первых, президент подчеркнул, что он не желал бы белорусам повторения украинского сценария 2014 года. “Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария”- подчеркнул гарант. Видимо, он забыл что именно кровопролитие и жертвенность сотен украинских патриотов привела к бегству со страны Януковича и его окружения. Без этого подвига украинцев и не только, скорее всего, страна бы переживала лайт-версию “легитимного” со всеми вытекающими последствиями вместе с облавами на оппозицию, активистов и прочих организаторов Майдана. Зеленский действительно наивно полагает, что с диктатором похлеще Януковича, который находится у власти вот уже 26 лет можно мирно договориться, и тот сам пойдет на уступки, не применяя при этом никакой силы.

Во-вторых, отвечая на вопросы по Донбассу и Крыму, Зеленский подчеркнул: “Я не хочу сейчас называть имена, но по сравнению с прошлой командой никто так сильно не хотел этого, как я, даже близко. Никто не сделал так много с точки зрения ускорения процесса и оказания на него давления. И все видят это! И я говорю не только о нас, Украине, наши иностранные партнеры видят это. Я знаю, что никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я”.

Это еще одно наивное мнение Зеленского, который полагает, что с Кремлем реально можно договориться, не идя на существенные уступки с украинской стороны. Очевидно, что Путина не интересует лишь только Крым и Донбасс, поскольку ему нужно влияние на всю Украину, которую он рассматривает как сферу своих интересов. Учитывая данный факт, Москва пойдет на шаги по Донбассу (о Крыме сейчас речи не идет) лишь только тогда, когда увидит реальные уступки со стороны Киева. Естественно, что Кремль не собирается просто так взять и вернуть Украине Донбасс после столь высокой цены за контроль над этими территориями. В этом отношении не нужно строить иллюзий о быстром достижении мира, поскольку Москва будет делать все возможное чтобы провести его на своих условиях.

Спустя почти полтора года у власти, Зеленский так и не понял какая страна досталась ему в наследство. Из-за “теплой ванны” созданной его же окружением по примеру его предшественников на Банковой, гарант действительно полагает, что результатов, над которыми самые профессиональные политики и дипломаты ломали головы долгие годы, действительно можно достичь лишь за несколько месяцев. В картине Зеленского “нужно просто перестать стрелять” война не прекращается лишь потому, что определенные силы не хотят ее заканчивать, преследуя свои личные интересы. В этой логике, Майдан также был инспирирован определенными силами, а вышедшие на площади сотни тысяч людей были лишь марионетками у закулисных кукловодов. Именно поэтому Зеленский никогда не поймет белорусов, которым он не желает повторения 2014 года.

На тридцатом году Независимости мы наблюдаем две разные Украины. В одной – люди сражаются и ценой своих жизней отстаивают суверенитет страны от внешней экспансии. В другой – бытует нарратив “какая разница”, и на насущные проблемы, которые нужно было решать еще на вчера, закрывают глаза. В одной – граждане чтят своих героев, отдавая им почести, особенно в дни государственных праздников. В другой – предпочитают развлекаться с эстрадными исполнителями далеко не первого пошиба. В одной – ждут от гаранта решительных действий по возвращению оккупированных территорий без каких-либо стратегических уступок противнику. В другой – предпочитают не называть агрессора по имени, и стараются замять конфликт как будто бы за него не уплачены тысячи человеческих жизней. В одной – граждане берут на себя ответственность за свое будущее и своей страны, в другой – люди пытаются засунуть голову в песок и переложить ответственность на государство, которое должно решить за них все их проблемы.

Уживутся ли эти две картины в рамках одного проекта “Украина”, покажет время. Но на сегодняшний день вполне очевиден факт, что власть и Зеленский лично выбрали путь наименьшего сопротивления, который способен свернуть страну с правильного пути истории.