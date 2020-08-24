Лист президенту України щодо реальної допомоги Лівану

Шановний пане Президенте!

Маємо честь звернутися до Вас особисто з пропозицією використати можливості Міжнародної асоціації «Центр» у наданні посильної допомоги Ліванській республіці, столиця якої, місто Бейрут, як відомо 4 серпня 2020 року зазнала катастрофи в масштабах, яких світ не бачив мабуть з часів ядерного бомбардування японських міст Хіросіми та Нагасакі наприкінці Другої світової війни.

Справа в тому, що Радник президента Міжнародної асоціації «Центр» з питань мистецтва, мисткиня-іконописець, художниця-копіїстка Тетяна Жовнір у 2018-2019 роках, за сприяння Посольства України в Республіці Ліван, брала участь у міжнародних виставках, які проходили в містах Бейрут та Еден, де за висновками фахівців дуже пристойно представила Україну своїми роботами, копіями старовинних християнських ікон. Тетяна Жовнір і зараз відома в високих релігійних та урядових колах Лівану та має певні впливові зв’язки в цій країні.

Цю пропозицію ми озвучуємо ще й в рамках нашого масштабного соціального Проєкту створення "Міжнародного центру реабілітації дітей загиблих офіцерів», членом Робочої групи з впровадження якого є наша художниця та про роботу над яким ми Вас неодноразово інформували.

В даний момент наша мисткиня має колекцію з 30-40 копій відомих православних ікон, робіт, без всякого перебільшення – світового рівня, які вона готова виставити на будь якому престижному міжнародному аукціоні, а левову частину виручених коштів, від продажу цих своїх робіт, направити від імені України до визначеного Вами Фонду, створеного для надання допомоги жителям Бейруту та й взагалі народу Лівану, у ліквідації цієї мультимасштабної катастрофи.

Впевнені, що такі дії від імені Держави Україна сприятимуть підтриманню високого іміджу нашої Країни на міжнародному рівні та, що це надасть ліванському народу, не тільки фінансову та матеріальну допомогу, але й моральну та духовну підтримку в дуже тяжкі для нього часи.

Просимо Вас надати розпорядження відповідним урядовим структурам України опрацювати нашу пропозицію та здійснити певні заходи щодо її втілення в життя в короткий термін.

10 серпня 2020 року.

З повагою,

Президент Міжнародної асоціації «Центр»

О. Г. Давиденко