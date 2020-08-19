Изменения в Налоговый кодекс: как бизнесу не платить двойные штрафы и налоги

Им внедряются международные стандарты налогового контроля, имплементируются План действий BEPS, совершенствуются администрирование налогов и сборов и реформа положений финансовой ответственности налогоплательщиков. Изменения касаются каждого предпринимателя и надо быть во всеоружии, чтобы минимизировать риски. Расскажем о самых значимых из них.

В Украине смена законодательства – привычное состояние, которое держит в тонусе бизнес и граждан. Этот год не исключение. Вступил в силу Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве” №466-IX.

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Штрафы за нарушения вырастут вдвое

Часть новел, которые вступили в силу 23.05.2020, вдвое повышают штрафы:

• налоговому агенту за неподачу или ошибки в форме № 1ДФ придется заплатить 1020-2040 грн. (ранее было 510-1020 грн.)

• за непредоставление вовремя другой отчетности (кроме отчета о контролируемых операции) – 340 грн (ранее 170 грн)

• не хранение первичных документов, которые использовались для составления налоговой отчетности (в течение сроков, установленных ст. 44 НКУ) – 1020-2040 грн (было 510-1020 грн.).

Доказывайте неумышленность нарушений

Изменены правила доначисления суммы налога налоговиками. Сейчас штраф составляет 25-50% доначисленной суммы, для налоговых агентов – до 75%. С 01 января 2021 Закон №466 вводит понятие “виновной ответственности”, размер штрафа зависит от того, насколько умышленно занижена сумма налога к уплате. Если это было сделано неумышленно – 10% штрафа, умышленное – 25-50%, как и ранее.

«Умысел» корректирует теперь и размер доплаты за просрочку. Было 10% штрафа за срок до 30 дней задержки, 20% - свыше. Стало: при неумышленном нарушении – 5-10% суммы недоплаты, умышленном - до 25% при задержке платежа до 90 дней, или 50%, если срок задержки больше. Плюс 50% штрафа грозят тем, кого штрафуют за такое нарушение повторно в течение 1095 дней.

Момент определения налоговиками «умышленно/неумышленно» многим видится как потенциально коррупционный. С 01.01.2021 г. плательщикам предоставлено право добровольно предоставить налоговикам доказательства неумышленного совершения им нарушений, а вот насколько они будут приниматься во внимание?

Успейте зарегистрировать налоговые накладные/расчет корректировки

Вводятся новые штрафы – за несвоевременную регистрацию НН/РК в ЕРНН. Они касаются:

- НН/РК, составленных на операции по поставке товаров/услуг, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость;

- НН, составленных на операции, облагаемые по нулевой ставке;

- НН, составленных в соответствии с пунктом 198.5 статьи 198 НКУ в случае осуществления операций, определенных подпунктами "а" - "г" настоящего пункта, и РК, составленных в таких НН;

- НН, составленных в соответствии со статьей 199 НКУ, и РК, составленных в таких налоговых накладных;

- НН, составленных в соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 201.4 статьи 201 НКУ.

Нарушение предельного срока регистрации таких НН/РК в ЕРНН грозит налогоплательщику штрафом в размере 2% объема поставок (без НДС), но не выше 1020 грн. Если отсутствие регистрации таких НН/РК в ЕРНН указано в налоговом уведомлении-решении, составленном по результатам проверки, то штраф – 5% объема поставок (без НДС), но не более 3400 грн. Таким образом, под новые штрафы за несвоевременную регистрацию в ЕРНН подпадают также и НН/РК, в которых указываются суммы НДС.

При этом новые размеры штрафов применяются даже при условии, если штрафы за нарушение предельного срока регистрации таких НН и / или РК в ЕРНН, предусмотренные статьей 201 НКУ, были начислены в период с 1 января 2017 до 31 декабря 2019 года, но денежные обязательства по ним на дату вступления в силу Закона № 466 не были согласованы.

Если нарушен предельный срок регистрации всех других НН и/или РК в ЕРНН, то предусмотрен штраф от 10% до 50% суммы НДС, указанной в таких НН/РК в зависимости от количества календарных дней нарушения срока регистрации.

Для всех других ПН и/или РК в ЕРНН отсутствие регистрации в течение предельного срока, зафиксированное по результатам проверки в ППР, влечет штраф в размере 50% суммы налоговых обязательств по НДС, указанной в такой НН и/или ЖК, или от суммы НДС, начисленного по операции по поставке товаров/услуг, если НН на такую сделку не составлена.

Ранее такие штрафы не накладывались за нарушение предельного срока регистрации только в НН, которые не предоставлялись получателю (покупателю) и были составлены на поставку товаров/ услуг для операций, освобожденных от налогообложения или облагающихся по нулевой ставке. А штрафы, которые рассчитывались в процентах к объему поставки по НН/РК, в которых указываются суммы НДС, вообще не были предусмотрены.

Внимание на план-график проверок

Налоговые органы будут иметь возможность вносить изменения в план-график плановых проверок по одному разу в течение первого и второго кварталов. При этом для плательщиков появилась гарантия: те, которые включены в план-график проверок в течение первого квартала, не могут поддаваться проверкам до 1 июля текущего года, а те, которые были включены в течение второго квартала – до 1 октября текущего года.

Повторные проверки по информации иностранных госорганов

Ст. 78 НК Украины предусматривает основания для повторной проверки:

• информация или документы от иностранных государственных органов, касающиеся вопросов, которые были предметом предыдущих проверок, и свидетельствующих о нарушениях плательщиком налогового, валютного или другого законодательства.

• информации, свидетельствующей о проведении нерезидентом хозяйственной деятельности через постоянное представительство на территории Украины без постановки на налоговый учет.

Процедура взаимного согласования

Есть и плюсы: законом вводится новая процедура “взаимного согласования”. Если налогоплательщик считает, что ему начислили налоги в противоречие положениям договора Украины об избежании двойного налогообложения, то он может обратиться с заявлением в Министерство финансов, которое будет проводить консультации с уполномоченным органом другой страны-участника договора, с целью согласовать налоговые обязательства такого плательщика.

Налоговые органы обязаны отменить предыдущие налоговые уведомления-решения (если они выносились) и начислить налоговые обязательства в пределах согласованных сумм.

Срок подачи заявления исчисляется с момента, когда указанные в налоговом уведомлении-решении суммы будут считаться согласованными (1095 дней), а если решение было обжаловано в административном порядке - с момента получения соответствующего решения (10 дней).

По сути, процедура взаимного согласования является еще одним способом обжалования решений налоговых органов. Рассмотрение Минфином предоставляет плательщику большую вероятность на справедливое решение суда, однако законом не прописан срок взаимного согласования, что может повлечь затягивания процесса.

На стадии обсуждения закон остро критиковался за существенное расширение прав и полномочий налоговых органов, введение необоснованных льгот и преференций для отдельных категорий налогоплательщиков, усложнение процедуры налогового администрирования и пр. Но сейчас он вступил в силу, поэтому внимание к новеллам минимизирует возможные потери бизнеса.