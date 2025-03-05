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Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови

Деякі інші демократи влаштували мовчазний протест. 

Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
Ел Грін
Фото: EPA/UPG

Техаського конгресмена-демократа Ел Гріна вигнали з зали через те, що він перебивав президента Дональда Трампа під час його звернення до обох палат Конгресу. Розпорядження про вигнання віддав спікер Палати представників Майк Джонсон, пише CNN

Інші демократи на знак протесту піднімали плакати або самостійно виходили з зали, ігноруючи заклики до стриманості. Сам Трамп не намагався знизити міжпартійну напругу, критикуючи демократів.

Зокрема, назвав сенатору від Массачусетсу Елізабер Воррен "Покахонтас" – прізвиськом, яке вона отримала через те, що розповідала про своє походження від корінних американців. Також президент США вказував на демократів, коли говорив про "радикальних лівих божевільних". 

Від демократів у відповідь на виступ президента слово взяла сенатора Елісса Слоткін. Вона розпочала зі звинувачень Трампа і, особливо, Ілона Маска – у "безрозсудному" та "хаотичному" підході до реформування федерального уряду. Слоткін засудила критику Овального кабінету на адресу українського президента Володимира Зеленського і заявила, що Рональд Рейган "перекочується в могилі".

Слокін – колишня аналітикиня ЦРУ. Вона стала наймолодшою демократкою, обраною до Сенату. Входить до складу комітетів збройних сил, внутрішньої безпеки і урядових відносин, аграрного і ветеранського, пише BBC

  • У півторагодинній промові перед Конгресом Трамп присвятив темі України лише декілька речень. Він схвально відгукнувся про допис українського президента Володимира Зеленському, в якому він наголошував на готовності України до миру. 
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