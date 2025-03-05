Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови

Техаського конгресмена-демократа Ел Гріна вигнали з зали через те, що він перебивав президента Дональда Трампа під час його звернення до обох палат Конгресу. Розпорядження про вигнання віддав спікер Палати представників Майк Джонсон, пише CNN.

Інші демократи на знак протесту піднімали плакати або самостійно виходили з зали, ігноруючи заклики до стриманості. Сам Трамп не намагався знизити міжпартійну напругу, критикуючи демократів.

NEW: Rep. Al Green says he is working on articles of impeachment after being kicked out of Trump's speech.



"I have other things I'm protesting. And I'm also working on my articles of impeachment. This president is unfit."



I've never seen someone so butthurt. pic.twitter.com/QQ6Ws93yq7 — Collin Rugg (@CollinRugg) March 5, 2025

Зокрема, назвав сенатору від Массачусетсу Елізабер Воррен "Покахонтас" – прізвиськом, яке вона отримала через те, що розповідала про своє походження від корінних американців. Також президент США вказував на демократів, коли говорив про "радикальних лівих божевільних".

Від демократів у відповідь на виступ президента слово взяла сенатора Елісса Слоткін. Вона розпочала зі звинувачень Трампа і, особливо, Ілона Маска – у "безрозсудному" та "хаотичному" підході до реформування федерального уряду. Слоткін засудила критику Овального кабінету на адресу українського президента Володимира Зеленського і заявила, що Рональд Рейган "перекочується в могилі".

Слокін – колишня аналітикиня ЦРУ. Вона стала наймолодшою демократкою, обраною до Сенату. Входить до складу комітетів збройних сил, внутрішньої безпеки і урядових відносин, аграрного і ветеранського, пише BBC.