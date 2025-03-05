Папа Римський у стабільному стані і може дихати самостійно

Віряни моляться за Папу з його світлинами у руках

Очільник Римо-католицької церкви Папа Франциск перебуває у стабільному стані та упродовж доби не зазнавав нових епізодів дихальної недостатності чи бронхоспазмів.

Як пише BBC, у Ватикані надвечір вівторка оприлюднили новий звіт про стан здоров'я понтифіка. Порівняно з понеділком, коли Франциск двічі потребував термінової допомоги лікарів, минулий день був відносно спокійним. Папа зміг дихати самостійно без механічних засобів та проходив лише терапію з використанням кисневої суміші.

Святий Престол підкреслив, що лідер церкви перебуває при свідомості, сприяє зусиллям медичного персоналу щодо піклування про його здоров'я та "добре орієнтується у просторі". Зранку він причастився, після чого провів день у своїй палаті в госпіталі за молитвами та відпочинком.

Клінічна картина понтифіка залишається складною, зберігається загроза проблем з диханням на тлі двосторонньої пневмонії.