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Папа Римський у стабільному стані і може дихати самостійно

Ватикан оновив інформацію про здоров'я понтифіка.

Папа Римський у стабільному стані і може дихати самостійно
Віряни моляться за Папу з його світлинами у руках
Фото: EPA/UPG

Очільник Римо-католицької церкви Папа Франциск перебуває у стабільному стані та упродовж доби не зазнавав нових епізодів дихальної недостатності чи бронхоспазмів. 

Як пише BBC, у Ватикані надвечір вівторка оприлюднили новий звіт про стан здоров'я понтифіка. Порівняно з понеділком, коли Франциск двічі потребував термінової допомоги лікарів, минулий день був відносно спокійним. Папа зміг дихати самостійно без механічних засобів та проходив лише терапію з використанням кисневої суміші. 

Святий Престол підкреслив, що лідер церкви перебуває при свідомості, сприяє зусиллям медичного персоналу щодо піклування про його здоров'я та "добре орієнтується у просторі". Зранку він причастився, після чого провів день у своїй палаті в госпіталі за молитвами та відпочинком. 

Клінічна картина понтифіка залишається складною, зберігається загроза проблем з диханням на тлі двосторонньої пневмонії.  

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