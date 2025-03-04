Трюдо: Канада подасть у СОТ позов на США

Водночас Оттава не скасує мита, поки це першим не зробить Вашингтон.

Канада звернеться у Світову організацію торгівлі через дії США.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на прес-конференції 4 березня, передає CNN.

«США розпочали торговельну війну проти Канади, свого найближчого партнера та союзника, свого найближчого друга. У той же час вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, умиротворення Володимира Путіна: брехливого, кровожерливого диктатора. Зробіть це розумним», - сказав Трюдо.

Він підкреслив, що канадці не відступлять від боротьби, «коли на карту поставлено нашу країну і благополуччя всіх у ній».

Трюдо додав, що Канада подасть позови до Світової організації торгівлі, але в той же час «наші тарифи залишаться чинними доти, доки не будуть скасовані тарифи США, і ні хвилиною раніше».