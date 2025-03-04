Трюдо: Канада подасть у СОТ позов на США

Канада звернеться у Світову організацію торгівлі через дії США.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на прес-конференції 4 березня, передає CNN.
«США розпочали торговельну війну проти Канади, свого найближчого партнера та союзника, свого найближчого друга. У той же час вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, умиротворення Володимира Путіна: брехливого, кровожерливого диктатора. Зробіть це розумним», - сказав Трюдо.
Він підкреслив, що канадці не відступлять від боротьби, «коли на карту поставлено нашу країну і благополуччя всіх у ній».
Трюдо додав, що Канада подасть позови до Світової організації торгівлі, але в той же час «наші тарифи залишаться чинними доти, доки не будуть скасовані тарифи США, і ні хвилиною раніше».
- Як відомо, Трамп розпорядився ввести мита у розмірі 25% на товари з Канади і Мексики, а також 20% - із Китаю.
- У відповідь Канада теж оголосила про запровадження 25% мит на американський імпорт на суму 30 млрд канадських доларів (20,7 млрд доларів). Крім того, нові тарифи застосують ще на 125 мільярдів канадських доларів (86,2 мільярда доларів) американських товарів, якщо мита Трампа залишаться в силі через 21 день.
- Мексика озвучить перелік товарів зі США, на які підвищить мита, 9 березня.
- Китай теж запровадить мита у відповідь, але наступного тижня.