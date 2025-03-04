Шмигаль: Україна цінує щире бажання Трампа досягнути миру, але важливо – на яких умовах

Україна готова до переговорів про мир, але на власних умовах, описаних раніше в президентській формулі. Про це на підсумковій пресконференції сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на думку якого в майбутніх переговорах про мир мають брати участь і США, і інші партнери, зокрема ЄС і Велика Британія та, можливо, Туреччина.

Зараз немає переговорів про те, хто буде посередником між Україною і Росією. Київ поки що зосереджений на роботі над тим, хто зможе виступити гарантами безпеки.

Шмигаль також підкреслив, що Україна цінує бажання американського Дональда Трампа укласти мирну угоду і досягнути миру. Але важливий підхід. Україна повинна бути важливим учасником мирного процесу.