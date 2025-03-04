Шмигаль: Україна цінує щире бажання Трампа досягнути миру, але важливо – на яких умовах

Україна готова до переговорів про мир, але на власних умовах, описаних раніше в президентській формулі. Про це на підсумковій пресконференції сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на думку якого в майбутніх переговорах про мир мають брати участь і США, і інші партнери, зокрема ЄС і Велика Британія та, можливо, Туреччина.
Зараз немає переговорів про те, хто буде посередником між Україною і Росією. Київ поки що зосереджений на роботі над тим, хто зможе виступити гарантами безпеки.
Шмигаль також підкреслив, що Україна цінує бажання американського Дональда Трампа укласти мирну угоду і досягнути миру. Але важливий підхід. Україна повинна бути важливим учасником мирного процесу.
- Останніми тижнями між Вашингтоном і Києвом виникла напруга, оскільки адміністрація американського президента звинуватила українського президента в небажанні домовлятися про мир. Володимир Зеленський же наголошував, що перед укладанням мирної угоди спершу треба отримати гарантії безпеки. Росія понад 20 разів порушувала домовленості про припинення вогню, тож просто зупинити бойові дії без гарантій не можна, підкреслював він.