​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна цього року буде спроможна забезпечити 100 % артилерії власним виробництвом

У разі припинення постачань від США найбільші ризики виникнуть для ППО, вважає голова Кабміну. 

Україна цього року буде спроможна забезпечити 100 % артилерії власним виробництвом
Українська артилерія за роботою
Фото: Генштаб

Україна цього року буде спроможна забезпечити 100 % артилерії власним виробництвом. Про це голова уряду Денис Шмигаль сказав на підсумковій пресконференції. Також розпочали і активно нарощують виробництво власних артилерійських боєприпасів.

Великий відсоток потреби в таких боєприпасах країна розраховує закрити сама. Йдеться про 155, 122 і 105 калібри.

"Ці боєприпаси виготовляються в Україні", – сказав він.

Держава виробляє всі види дронів, які їй треба. У виробництві мін для мінометів 80 і 120 калібрів Україна закриває власну потребу майже повністю. І ще є багато іншої продукції, зокрема, транспортну лінійку. Є список "Зброї перемоги", що складається лише з українського виробництва. Це закрита постанова, але перелік зброї з цього списку розвивають.

Від партнерів треба фінансування українського виробництва. Станом на сьогодні Україна отримала за цією данською моделлю зброї на $1 мільярд. Ця зброя виготовлена і поставлена оборонцям.

Стосовно того, як закриватимуть прогалину в постачаннях, яка утвориться через призупинення допомоги від США, Шмигаль сказав, що кроки для вирішення цього є, але їх не коментуватимуть. Водночас, є типи озброєння, яке виготовити не можуть ні Україна, ні її партнери. Зокрема, ракети для систем Patriot, необхідних для захисту від ворожих ракет. 

"Україна станом на сьогодні має всі наявні в світі системи протиповітряної оборони. Їх з десяток – ракетних систем, маємо і інші системи протиповітряної оборони, не лише ракетні", – сказав він.

Зокрема, створила мобільні вогневі групи, обладнані для виявлення і збиття дронів. Це економічно вигідніше, ніж витрачати дорогі ракети на збиття дешевих дронів. Другий елемент – це РЕБ, зокрема українського виробництва. 

Всі партнери України постачають не лише системи ППО, а й ракети до них. Зараз є залишки на складах, але внесок США є суттєвим, насамперед, у системах Patriot – єдиних, які можуть збивати ворожу балістику. Україна розраховує знайти рішення зі США та іншими партнерами, аби не збільшувати ризик. 

﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies