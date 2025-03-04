Україна цього року буде спроможна забезпечити 100 % артилерії власним виробництвом. Про це голова уряду Денис Шмигаль сказав на підсумковій пресконференції. Також розпочали і активно нарощують виробництво власних артилерійських боєприпасів.

Великий відсоток потреби в таких боєприпасах країна розраховує закрити сама. Йдеться про 155, 122 і 105 калібри.

"Ці боєприпаси виготовляються в Україні", – сказав він.

Держава виробляє всі види дронів, які їй треба. У виробництві мін для мінометів 80 і 120 калібрів Україна закриває власну потребу майже повністю. І ще є багато іншої продукції, зокрема, транспортну лінійку. Є список "Зброї перемоги", що складається лише з українського виробництва. Це закрита постанова, але перелік зброї з цього списку розвивають.

Від партнерів треба фінансування українського виробництва. Станом на сьогодні Україна отримала за цією данською моделлю зброї на $1 мільярд. Ця зброя виготовлена і поставлена оборонцям.

Стосовно того, як закриватимуть прогалину в постачаннях, яка утвориться через призупинення допомоги від США, Шмигаль сказав, що кроки для вирішення цього є, але їх не коментуватимуть. Водночас, є типи озброєння, яке виготовити не можуть ні Україна, ні її партнери. Зокрема, ракети для систем Patriot, необхідних для захисту від ворожих ракет.

"Україна станом на сьогодні має всі наявні в світі системи протиповітряної оборони. Їх з десяток – ракетних систем, маємо і інші системи протиповітряної оборони, не лише ракетні", – сказав він.

Зокрема, створила мобільні вогневі групи, обладнані для виявлення і збиття дронів. Це економічно вигідніше, ніж витрачати дорогі ракети на збиття дешевих дронів. Другий елемент – це РЕБ, зокрема українського виробництва.

Всі партнери України постачають не лише системи ППО, а й ракети до них. Зараз є залишки на складах, але внесок США є суттєвим, насамперед, у системах Patriot – єдиних, які можуть збивати ворожу балістику. Україна розраховує знайти рішення зі США та іншими партнерами, аби не збільшувати ризик.