За останні три роки вони вивезли із гарячих точок більше 22 тис. тварин – це приблизно 7 тисяч на рік.

Фронт на Харківщині продовжує рухатись, і з кожним просуванням ворога зростають звернення людей до волонтерів, які евакуюють тварин.

У новому відео "Українського свідка" ГО "Порятунок тварин Харків" їде з рятувальною місією у населені пункти Куп’янського району, щоб вивезти з під обстрілів собак та котів.

Рятувальник Руслан Горбаль регулярно виїжджає до сіл та містечок Куп’янського району, щоб привезти корм для місцевих жителів, які опікуються тваринами, а також - щоб забрати тих собак та котів, які потребують лікування або особливого догляду.

Куп’янськ, Новоосинове та Ківшарівка кожен день потерпають від обстрілів дронами. Але там все одно залишаються люди, навколо яких обов’язково збираються місцеві покинуті тварини.

Наталя, мешканка Куп’янська, опікується чотирма собаками, три з яких - сусідські. Коли в місто привозили гуманітарну допомогу, вона могла годувати нею тварин: варила їм вівсянку та супи. Але вже півроку гуманітарку не привозять, магазини зачиняються, пошта не працює. Тож корм, який привозять волонтери, допомагає годувати вихованців у скрутних умовах. Виїжджати Наталя не планує, каже, що обстрілюють всюди. Родичі у неї в Харківській та Одеській області, тож вона обирає жити в своєму домі.

Далі волонтерська машина відправляється до Світлани з Новоосинового. Світлана знає всіх собак та котів не тільки на своїй вулиці, а й у всьому селі, під її опікою десятки тварин. Один з них - 5-місячний пес Тайсон, власницю якого нещодавно вбило при обстрілі. Світлана просить його добре прилаштувати і цілує на прощання. Далі все по плану: "Тут кішка, там хвора кішка, там далі вагітна вівчарка, і 61-й будинок. А потім їдемо у сусіднє село". Руслан залишає у будинку Світлани корм, забирає чотирьох цуценят з подвір’я, і всі разом відправляються у Ківшарівку.

Фото: Український свідок

В Ківшарівці у дворі багатоповерхівок стоїть безперервний гавкіт. Собак тут більше десяти. Опікуються ними ті, хто залишився в бетонних будівлях, щоб приглядати не тільки за хвостатими, а й за квартирами знайомих. Мешканці Ківшарівки кажуть, що їжі їм вистачає, ще є гуманітарка, хоча її вже півроку як не завозять. Вони купують у місцевому магазині курячі лапи і варять собакам супи.

Фото: Український свідок

Темніє швидко, тому Руслан продовжує свою рятувальну операцію вже з ліхтариками. Збирає разом зі Світланою собак та кішок у приватному секторі, і вже готовий повертатися з бусиком, повним тварин, до Харкова.

Всі тварини з евакуації прибувають в ветеринарний центр ГО "Порятунок тварин Харків". Вони спочатку потрапляють у прийомну, потім у маніпуляційну, де проводиться первинний огляд, обробка ран, береться кров для аналізу. Тут визначається, куди тваринка піде - чи на карантин, якщо цілком здорова, чи вона залишається на стаціонарному лікуванні. В центрі є власна лабораторія з автоматичними аналізаторами крові, які дозволяють за 20 хвилин отримати результат. Також у розпорядженні ветеринарних лікарів є рентген та УЗД-апарат, оснащена операційна. Якраз тут і прооперували котика, якого забрали з Новоосинового. Боялися, що він не доїде, але люблячі руки лікарів творять чудеса - кіт добре себе почуває і активно муркотить.

Фото: Український свідок

Ярина розповідає, що волонтери рятують не тільки собак та кішок, а й свійських тварин, залишених власниками напризволяще, а також диких тварин, які часто приходять за допомогою до наших військових.

"Бувають і черепахи, і гризуни, і риби. З «Екопарку Фельдмана» ми також допомагали вивозити частину тварин. Це були свійські тварини, такі як овечки, а також різні екзотичні птахи – фламінго, павичі", - каже вона.

Фото: Український свідок

ГО "Порятунок тварин Харків" почала працювати ще в 2016 році, рятували тварин у надзвичайних ситуаціях, тих, що потрапили у біду. Але з 2022 року почали евакуйовувати тварин із зони бойових дій на Донбасі, Харківщині, в Херсонській та Сумській областях. За останні три роки вони вивезли із гарячих точок більше 22 тис. тварин – це приблизно 7 тисяч на рік.

Після відкриття центру надання медичної допомоги в 2023 році, ГО відкрила реабілітаційний центр для котів «Маленький принц». В минулому році розпочали будівництво притулку для собак та свійських тварин. Зараз під опікою організації перебуває більше 2000 тварин.

Організацію підтримують донори, донатери та різні організації. Але цього не достатньо, тому дуже потрібна допомога, в першу чергу - на робочі матеріали.