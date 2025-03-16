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Росіяни обстріляли Куп’янщину, є поранені і зруйновано будинок

Тип озброєння, використаного ворогом, встановлюється.

Росіяни обстріляли Куп’янщину, є поранені і зруйновано будинок
Харківщина, наслідки обстрілів (архівне фото)
Фото: тг-канал Андрія Єрмака

Російські окупанти обстріляли Куп’янщину, в результаті зруйновано будинок. Також є поранені. 

Про це повідомила Харківська ОВА.

Близько 15:40 російські війська нанесли удар по Куп’янську. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок. Тип озброєння, використаного ворогом, встановлюється. За попередніми даними, постраждалих немає.

Ще один удар по місту окупанти завдали із застосуванням керованої авіаційної бомби. Внаслідок вибуху 56-річний чоловік отримав поранення. Від госпіталізації відмовився.

Крім того, росіяни обстріляли село Велика Шапківка, Кіндрашівської громади, Купʼянського району. Внаслідок атаки поранено трьох людей, яких доставили до лікарні.

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