Росіяни обстріляли Куп’янщину, є поранені і зруйновано будинок

Російські окупанти обстріляли Куп’янщину, в результаті зруйновано будинок. Також є поранені.

Про це повідомила Харківська ОВА.

Близько 15:40 російські війська нанесли удар по Куп’янську. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок. Тип озброєння, використаного ворогом, встановлюється. За попередніми даними, постраждалих немає.

Ще один удар по місту окупанти завдали із застосуванням керованої авіаційної бомби. Внаслідок вибуху 56-річний чоловік отримав поранення. Від госпіталізації відмовився.

Крім того, росіяни обстріляли село Велика Шапківка, Кіндрашівської громади, Купʼянського району. Внаслідок атаки поранено трьох людей, яких доставили до лікарні.