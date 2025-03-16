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Аеропорт "Львів" можуть відкрити наприкінці весни, - гендиректорка

Зі Львова готові літати "п’ять-сім" авіакомпаній.

Аеропорт "Львів" можуть відкрити наприкінці весни, - гендиректорка
Архівне фото
Фото: novynarnia.com

Міжнародний аеропорт "Львів" імені короля Данила Галицького може відновити польоти наприкінці весни або на початку літа "за оптимістичним сценарієм".

Про це заявила гендиректорка аеропорту Тетяна Романовська виданню "Високий замок".

"Ми б хотіли, аби відкриття аеропорту відбулося в літній період, бо розуміємо, що основний авіаційний трафік припадає на відпустки, літо та, коли довший день. Якщо це відбудеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде надзвичайно добре", - сказала Романовська.

Вона зазначила, що "п’ять-сім" авіакомпаній готові працювати у Львові, упродовж місяця після запуску терміналу.

"Зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, Turkish Airlines, Sky Up, Austrian Airlines, Lufthansa, LOT. Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова. Чартерні рейси, швидше за все, буде пробувати повернути авіакомпанія Sky Up. В них гарна мережа маршрутів у Європі", - розповіла Романовська.

  • Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення Росії.
  • Однак, ще в 2022 році Мінінфраструктури повідомляло, що розглядає аеропорт "Львів" як перший для відновлення роботи. 
  • Пізніше, коли Україна долучилась до програми Європейського Союзу "Механізм «Сполучення Європи»", повідомлялося, що львівський аеропорт можуть частково відкрити як гуманітарний коридор
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