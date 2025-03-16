Підозрюваного у вбивстві Ганула відправили під варту без права застави

Сергія Шалаєва, підозрюваного у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула, на 60 днів відправили під варту без права внесення застави.

Про це повідомила Національна поліція.

"Суд задовольнив клопотання слідчих – фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

На засіданні Шалаєв був у шоломі та бронежилеті.

Фото: Нацполіція