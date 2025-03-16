Підозрюваного у вбивстві Ганула відправили під варту без права застави

Сергія Шалаєва, підозрюваного у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула, на 60 днів відправили під варту без права внесення застави.
Про це повідомила Національна поліція.
"Суд задовольнив клопотання слідчих – фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.
На засіданні Шалаєв був у шоломі та бронежилеті.
- 14 березня в центрі Одеси вбили 31-річного громадського діяча Дем'яна Ганула. Поліція відкрила справу щодо навмисного замовного вбивства. Через 5 годин чоловіка , який підозрюється у вбивстві, затримали.
- Голова МВС Ігор Клименко розповів, що затриманий – 1978 р.н., військовослужбовець, який 23 лютого був оголошений в розшук як особа, яка самовільно залишила військову частину. Командування Сухопутних військ ЗСУ наголосило, що сприятиме всебічному та неупередженому розслідуванню вбивства.
- Злочин кваліфікували як убивство, вчинене на замовлення. Слідство опрацьовує версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду". Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Убивство активіста: що відомо про Дем'яна Ганула".