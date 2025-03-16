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Зеленський: РФ за тиждень застосувала по Україні майже 1360 авіабомб та понад 10 ракет

Також ворог застосував понад 1020 ударних дронів.

Зеленський: РФ за тиждень застосувала по Україні майже 1360 авіабомб та понад 10 ракет
Фото: скріншот

Упродовж цього тижня російські окупанти застосували проти України понад 1020 ударних дронів, майже 1360 авіабомб та понад 10 ракет різних типів.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Сотні обстрілів наших міст та громад за цей тиждень: Чернігівщина, Херсонщина, Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Сумщина. Росіяни запустили понад 1020 ударних дронів, майже 1360 керованих авіаційних бомб і більше 10 ракет різних типів", — ідеться у повідомленні.

Президент наголошує, так точно не вчиняють ті, хто хоче якнайскорішого завершення війни. "Тому ми маємо спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію. Потрібні рішучі заходи, зокрема санкції, які слід не лише зберігати, а й постійно посилювати".

Глава держави наголошує, Україна, Європа, Америка та всі у світі, хто хоче миру, – разом зможуть забезпечити справедливий і довготривалий мир.

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