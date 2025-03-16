Ворог завдав ударів по чотирьох громадах Сумщини. Є поранений

Вночі та зранку 16 березня російська армія завдала ударів по Сумській, Юнаківській, Миропільській, Білопільській громадах. Зафіксовано 49 вибухів.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

По Миропільській громаді ворог вдарив з РСЗВ та завдав авіаударів. Внаслідок цього поранення отримала одна цивільна особа.

По Юнаківській громаді теж били з РСЗВ.

На Білопільську громаду зафіксовано скидання вибухового пристрою з БпЛА та мінометний обстріл.