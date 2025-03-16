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Ворог завдав ударів по чотирьох громадах Сумщини. Є поранений

Зафіксовано 49 вибухів.

Ворог завдав ударів по чотирьох громадах Сумщини. Є поранений
Велика Писарівка після обстрілів.
Фото: надано Оксаною Ковальовою

Вночі та зранку 16 березня російська армія завдала ударів по Сумській, Юнаківській, Миропільській, Білопільській громадах. Зафіксовано 49 вибухів. 

Про це повідомляє Сумська ОВА.

По Миропільській громаді ворог вдарив з РСЗВ та завдав авіаударів. Внаслідок цього поранення отримала одна цивільна особа.

По Юнаківській громаді теж били з РСЗВ.

На Білопільську громаду зафіксовано скидання вибухового пристрою з БпЛА та мінометний обстріл.

  • Впродовж минулої доби армія РФ завдала 70 ударів по північному прикордонню Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Четверо постраждалих.
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