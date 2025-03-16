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Росіяни скинула авіабомбу на Новоолександрівку в Херсонській області, є поранена

Постраждала 84-річна жінка.

Росіяни скинула авіабомбу на Новоолександрівку в Херсонській області, є поранена
Наслідки обстрілу Херсона
Фото: Херсонська облпрокуратура

Російська армія завдала авіаудару по Новоолександрівці Херсонської області. Постраждала 84-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Учора близько 21:30 армія РФ атакувала Новоолександрівку з авіації. Внаслідок "прильоту" КАБа постраждала 84-річна жінка. У неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й поранення голови", – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілу доправили до лікарні. Її стан – середньої тяжкості.

Херсон та область щодня перебувають під масованими обстрілами росіян. Вчора ввечері ворожі війська завдали авіаудару по Дніпровському району Херсона. Унаслідок чого поранені п'ятеро цивільних, одна людина загинула.

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