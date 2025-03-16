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У Фастівському районі Київщини через російську атаку виникла пожежа

В області працювала ППО.

У Фастівському районі Київщини через російську атаку виникла пожежа
Фото: Сили оборони Півдня

У ніч на 16 березня росіяни вчергове дронами атакували Київщину. У Фастівському районі через падіння уламків "шахедів" винила пожежа.

Про це інформує очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Чергова нічна ворожа атака за допомогою БпЛА на Київщину. Тривога оголошувалася двічі та тривала більше 7 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає", — ідеться у повідомленні. 

У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки сталася загорання на території виробничого  підприємства. Пожежа ліквідована. 

Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Оперативні служби продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки. 

  • Учора ввечері російські окупанти атакували місто Ізюм на Харківщині ударними БпЛА. Постраждали троє людей, серед них діти. Одна людина загинула.
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