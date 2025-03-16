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Росіяни за добу завдали 438 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області

Пошкоджено будинки та об'єкти інфраструктури.

Росіяни за добу завдали 438 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російська армія завдала 438 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано пошкодження інфраструктури та приватних будинків. 

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог здійснив п'ять авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоданилівці, Щербаках та Малій Токмачці", — ідеться у повідомленні.

289 БпЛА різної модифікації атакували Вільнянськ, Кам’янське, П’ятихатки, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

Сім обстрілів із РСЗВ накрили Новояковлівку, Щербаки, Малу Токмачку, Новоданилівку, Васинівку

137 артударів завдано по території П’ятихаток, Кам’янського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшли вісім повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об’єктів інфраструктури. 

Мирні жителі не постраждали.

  • Російські військові уночі 15 березня атакували залізничну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській і Запорізькій областях.
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