Головне за cуботу, 15 березня: удар по багатоповерхівці в Чернігові, Курська операція, випробування "Довгого Нептуна"

Бойові дії на Донеччині, 128 бойових зіткнень, ворожі обстріли, склад групи для мирних перемовин, призупинення "Голосу Америки" . Яким запам’ятається 1116-й день повномасштабної війни.

Пізно ввечері 15 березня у Чернігові російський шахед влучив у пʼятиповерхівку.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

“Влучання шахедів зафіксовано в двох районах міста. Один шахед влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки. Перебувайте в укриттях!” – написав Дмитро Брижинський.

За даними ДСНС, внаслідок влучання, сталася пожежа багатоповерхівки, частково зруйновано 2 поверхи. На місці працюють всі необхідні служби.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 128 боїв.

Найбільше (36) – на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 березня – в новині.

Операція українських сил у районах Курської області продовжується, оточення наших військ немає, заявив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Зеленський додав, що підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно. “Завдяки українським силам на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків. Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині”, ‒ сказав він.

За словами президента, російська армія накопичує сили вздовж східного кордону України. Це свідчить про бажання завдати удару по Сумській області.

Володимир Зеленський також повідомив, що українська ракета “Нептун” тепер має дальність у 1000 кілометрів.

“Також сьогодні були доповіді щодо нашої ракетної програми. Маємо суттєві результати. “Довгий Нептун” пройшов випробування й успішне бойове застосування”, ‒ сказав президент.

Як пише Мілітарний, українські крилаті ракети комплексу “Нептун” Сили оборони вже тривалий час застосовують для ударів по важливих об’єктах. У 2024 році ці крилаті ракети уражали склади боєприпасів як на тимчасово окупованій території, так і в Росії. Окрім того, під удар потрапляли і нафтобази країни-агресорки.

Президент Зеленський затвердив склад групи для мирних перемовин, її очолить Андрій Єрмак.

До складу групи увійшли також Андрій Сибіга, Рустем Умєров та Павло Паліса.

Трамп офіційно призначив Кіта Келлога спецпредставником в Україні.

Президент США назвав генерала Келлога високоповажним військовим експертом, який буде спілкуватися безпосередньо з президентом Зеленським та українським керівництвом.

Журналіст американської телерадіоорганізації “Голос Америки” Остап Яриш повідомив про призупинку роботи цього медіа.

“Практично всі, кого я знаю на Голосі Америки, з різних відділів і мовних служб, сьогодні отримали емейли про те, що їх відправляють у вимушену відпустку на невизначений термін. Це означає, що станом на зараз Голос Америки, який мовить 49 мовами по всьому світу, призупинив свою роботу”, – написав Яриш у “Фейсбуці”.

Також журналіст нагадав, що в пʼятницю ввечері Дональд Трамп розпорядився скоротити до мінімуму персонал та функції агенції США з глобальних медіа (USAGM), якій зокрема підпорядковуються Голос Америки і Радіо Свобода.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!