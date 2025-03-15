Нова ракета “Довгий Нептун” має дальність 1000 кілометрів, ‒ Зеленський

Українська ракета “Нептун” тепер має дальність у 1000 кілометрів, повідомив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

“Також сьогодні були доповіді щодо нашої ракетної програми. Маємо суттєві результати. “Довгий Нептун” пройшов випробування й успішне бойове застосування”, ‒ сказав він.

За словами Зеленського, дистанція нової ракети ‒ тисяча кілометрів.

“Нова українська ракета, точний удар. Дистанція – тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради гарантування української безпеки”, ‒ сказав президент.

Як пише Мілітарний, українські крилаті ракети комплексу “Нептун” Сили оборони вже тривалий час застосовують для ударів по важливих об’єктах.

У 2024 році ці крилаті ракети уражали склади боєприпасів як на тимчасово окупованій території, так і в Росії. Окрім того, під удар потрапляли і нафтобази країни-агресорки.

При цьому офіційних підтверджень використання цих ракет майже немає. Лише час від часу пресслужби або анонімні джерела українських ЗМІ у війську і спецслужбах повідомляють про такі удари.

Фото: Мілітарний Пускова установка комплексу "Нeптун", 2021 рік

У листопаді минулого року стало відомо, що український ОПК виробив більш як сто одиниць ракетного озброєння впродовж 2024 року.

Вперше про адаптацію протикорабельної ракети “Нептун” для ураження наземних цілей стало відомо у квітні 2023 року. Тоді представник українського оборонного відомства повідомив, що конструктори працюють над модифікацією ракети для ураження наземних цілей.