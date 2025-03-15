Росіяни вкрили "Градом" село на Донеччині, є постраждалі

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies