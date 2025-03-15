Росіяни вкрили "Градом" село на Донеччині, є постраждалі

Внаслідок ворожого обстрілу Волноваського району на Донеччині поранено трьох цивільних.
Про це інформує Донецька обласна прокуратура.
За даними слідства, 15 березня о 10:00, війська РФ обстріляли центральну частину села Багатир Волноваваського району. Ймовірно, ворог застосував РСЗВ "Град".
Зафіксовано влучання по приватному сектору. Попередньо, поранення отримали троє цивільних.
Остаточні наслідки атаки по населеному пункту встановлюються.
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
- Минулої доби внаслідок російської агресії зазнали поранень шестеро людей у Донецькій області.