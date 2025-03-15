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РФ атакувала енергетичні об'єкти ДТЕК в Одеській та Дніпропетровській областях

Енергетики вже працюють на місцях.

РФ атакувала енергетичні об'єкти ДТЕК в Одеській та Дніпропетровській областях
Фото: ДТЕК Енерго / Facebook

Уночі 15 березня Росія масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК. Жителі Одещини та Дніпропетровщини залишилися без енергопостачання.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетиці. Цього разу в Дніпропетровській та Одеській областях", — ідеться у повідомленні. 

Унаслідок обстрілів без світла залишилась частина жителів Дніпропетровщини та Одещини. Енергооб'єкти зазнали суттєвих пошкоджень. Енергетики вже працюють на місцях. 

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки", — додали в енергокомпанії.

  • Росіяни вчора ввечері атакували місто Чорноморськ на Одещині. Внаслідок удару, через пошкодження енергетичної інфраструктури, місто повністю залишилося без світла.
  • Також внаслідок атаки безпілотниками на Дніпропетровщині понівечена інфраструктура. Через обстріли виникли перебої з водопостачанням у Синельниковому, Павлограді, Тернівці, Першотравенську. 
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