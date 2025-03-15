РФ атакувала енергетичні об'єкти ДТЕК в Одеській та Дніпропетровській областях

Енергетики вже працюють на місцях.

Уночі 15 березня Росія масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК. Жителі Одещини та Дніпропетровщини залишилися без енергопостачання.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетиці. Цього разу в Дніпропетровській та Одеській областях", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів без світла залишилась частина жителів Дніпропетровщини та Одещини. Енергооб'єкти зазнали суттєвих пошкоджень. Енергетики вже працюють на місцях.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки", — додали в енергокомпанії.