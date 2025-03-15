РФ атакувала енергетичні об'єкти ДТЕК в Одеській та Дніпропетровській областях

Уночі 15 березня Росія масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК. Жителі Одещини та Дніпропетровщини залишилися без енергопостачання.
Про це повідомляє ДТЕК.
"Вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетиці. Цього разу в Дніпропетровській та Одеській областях", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілів без світла залишилась частина жителів Дніпропетровщини та Одещини. Енергооб'єкти зазнали суттєвих пошкоджень. Енергетики вже працюють на місцях.
"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки", — додали в енергокомпанії.
- Росіяни вчора ввечері атакували місто Чорноморськ на Одещині. Внаслідок удару, через пошкодження енергетичної інфраструктури, місто повністю залишилося без світла.
- Також внаслідок атаки безпілотниками на Дніпропетровщині понівечена інфраструктура. Через обстріли виникли перебої з водопостачанням у Синельниковому, Павлограді, Тернівці, Першотравенську.