Головне за ніч та ранок суботи, 15 березня: майже 150 боєзіткнень, атака на залізничну інфраструктуру

Нічна повітряна атака, 149 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, пожежа на Волгоградському НПЗ.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 149 боєзіткнень.

Складною ситуація залишається на Покровському, Торецькому і Курському напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1180 загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні вже близько 892 840 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 15 березня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та 178-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

38 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський на своїй сторінці у Telegram повідомив, що під час нічної атаки безпілотник ворога влучив у житловий будинок в обласному центрі.

Пошкоджень зазнала дев'ятиповерхівка, на автостоянці поряд з нею спалахнули автомобілі. Рятувальні служби прибули на місце та ліквідували займання.

На Харківщині російська армія атакувала будівлю ліцею. Через обстріл загорілися шкільні автобуси. Під час гасіння пожежі ворог повторно атакував рятувальників.

На підступах до Києва сили ППО знищили 13 російських безпілотників.

Російські військові уночі атакували залізничну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

"Ворог продовжує атакувати залізничну енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Запоріжжя. На знеструмлені ділянки вже виведено перші резервні тепловози, затримки поїздів мінімальні", — ідеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Через обстріл можливі зміни у русі приміських поїздів.

Унаслідок атаки безпілотників у російському Волгограді розпочалася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі.

Це підприємство, яке належить компанії "Лукойл", входить до десятки найпотужніших в країні-агресорі. Для нього "зустріч" з українськими засобами ураження вже є звичною справою: щонайменше два підтверджених влучання було зафіксовано наприкінці січня та у лютому.

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявив, що під час переговорів з американською делегацією у Саудівській Аравії українська сторона запропонувала варіант підписати угоду про рідкоземельні мінерали онлайн.

Як пише "Європейська правда", американські переговорники "взяли цю інформацію до уваги". При цьому українці не відкидають і більш звичного офлайн-формату підписання: для цього було висунуто пропозицію зустрітися на території США чи України або й третьої країни.

За словами Жовкви, Київ в цьому питанні "готовий до розвитку подій у швидкому темпі".

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