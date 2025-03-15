Департамент Ілона Маска зупинив фінансування команди Єльського університету, яка шукала депортованих до РФ українських дітей

Департамент ефективності уряду США (DOGE), який очолює бізнесмен Ілон Маск, припинив фінансування групи дослідників Єльського університету, які знаходили та допомагали врятувати українських дітей, викрадених Росією.

Про це пише Mirror.

Департамент Іломана Маска скоротив мільярди з бюджету уряду США та іноземної допомоги, що призвело до закриття життєво важливих проектів у всьому світі через брак фінансування. Ішлося про ініціативи з боротьби з малярією та СНІДом в Африці, а також ті, що забезпечують доступ до води в країнах, що розвиваються.

Тепер DOGE скоротив витрати у США спрямовані на групу дослідників Єльського університету, які допомагали знаходити та рятувати депортованих до РФ українських дітей.

Команда цієї лабораторії знаходила докази того, що депортованим дітям прищеплюють російські звичаї й налаштовують проти України. Завдяки її зусиллям вдалося знайти сотні українських дітей, серед яких близько 1240 вдалося репатріювати до України.