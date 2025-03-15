Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади «Хартія»
Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади «Хартія»
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Америка понад усе: “Слуги” сигналізують Трампу, проте уряд не в курсі
Америка понад усе: “Слуги” сигналізують Трампу, проте уряд не в курсі
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула (доповнено)
В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула (доповнено)
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
ГоловнаСвіт

Департамент Ілона Маска зупинив фінансування команди Єльського університету, яка шукала депортованих до РФ українських дітей

Завдяки зусиллям команди вдалося знайти сотні українських дітей.

Департамент Ілона Маска зупинив фінансування команди Єльського університету, яка шукала депортованих до РФ українських дітей
Ілон Маск з написом на бейсболці "Make America Great Again"
Фото: EPA/UPG

Департамент ефективності уряду США (DOGE), який очолює бізнесмен Ілон Маск, припинив фінансування групи дослідників Єльського університету, які знаходили та допомагали врятувати українських дітей, викрадених Росією.

Про це пише Mirror.

Департамент Іломана Маска скоротив мільярди з бюджету уряду США та іноземної допомоги, що призвело до закриття життєво важливих проектів у всьому світі через брак фінансування. Ішлося про ініціативи з боротьби з малярією та СНІДом в Африці, а також ті, що забезпечують доступ до води в країнах, що розвиваються. 

Тепер DOGE скоротив витрати у США спрямовані на групу дослідників Єльського університету, які допомагали знаходити та рятувати депортованих до РФ українських дітей.

Команда цієї лабораторії знаходила докази того, що депортованим дітям прищеплюють російські звичаї й налаштовують проти України. Завдяки її зусиллям вдалося знайти сотні українських дітей, серед яких близько 1240 вдалося репатріювати до України.

  • РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей. Проте існує високий ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які лишаються на тимчасово окупованих територіях. 
  • Примусово переміщеним та депортованим змінюють персональні дані для того, аби рідні та Батьківщина не змогли їх віднайти та повернути.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies