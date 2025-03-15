Держсекретар США Марко Рубіо оголосив персоною нон-грата посла ПАР

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що посол Південної Африки в Сполучених Штатах більше не бажаний у США.

“Емрагім Расул — політик расистських спонукань, який ненавидить Америку та ненавидить президента США”, - написав Рубіо.

Він додав, що посол ПАР вважається в США персоною нон-грата і з ним нема про що говорити.