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Держсекретар США Марко Рубіо оголосив персоною нон-грата посла ПАР

Рубіо назвав посла політиком “расистських спонукань”.

Держсекретар США Марко Рубіо оголосив персоною нон-грата посла ПАР
Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що посол Південної Африки в Сполучених Штатах більше не бажаний у США.

“Емрагім Расул — політик расистських спонукань, який ненавидить Америку та ненавидить президента США”, - написав Рубіо.

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Він додав, що посол ПАР вважається в США персоною нон-грата і з ним нема про що говорити.

  • Президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення фінансової допомоги Південно-Африканській Республіці, звинувативши уряд країни в "несправедливій расовій дискримінації" білошкірих африканерів – африканців із європейським корінням. Трамп запропонував їм притулок у США і наказав розробити план їх розселення.
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