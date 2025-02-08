Трамп наказав припинити допомогу для ПАР через "дискримінацію" білошкірих фермерів

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення фінансової допомоги Південно-Африканській Республіці, звинувативши уряд країни в "несправедливій расовій дискримінації" білошкірих африканерів – африканців із європейським корінням. Трамп запропонував їм притулок у США і наказав розробити план їх розселення.

Про це пишуть The Guardian i The Washington Post.

Зокрема Трамп наказав усім відомствам США негайно припинити іноземну допомогу Південній Африці, включаючи допомогу розвитку та програми охорони здоров'я.

У 2023 році Сполучені Штати надали країні майже 440 мільйонів доларів допомоги, причому більшість коштів було виділено на лікування ВІЛ/СНІДу через PEPFAR, – програму, яка надає рятівні ліки мільйонам людей. Раптове заморожування допомоги може мати серйозні наслідки для програм охорони здоров’я.

У документі уряд Південної Африки звинувачують у конфіскації "сільськогосподарської власності етнічних меншин африканерів без компенсації"; та дискримінації у працевлаштуванні, освіті та бізнесі.

Імовірно, Трамп критикує нещодавно прийнятий закон, який у рідкісних випадках дозволяє експропріацію землі без компенсації. Проте у ПАР кажуть, що така політика є частиною зусиль щодо усунення диспропорцій, спричинених апартеїдом,– системою, яка десятиліттями забороняла чорношкірим південноафриканцям володіти землею.

Право власності на землю в Південній Африці залишається однією з найстрашніших спадщин апартеїду. Білі південноафриканці, які становлять близько 8 відсотків населення, володіють приблизно трьома чвертями сільськогосподарських угідь країни, тоді як чорношкірі південноафриканці, які складають 80 відсотків населення, володіють лише 4 відсотками.

У наказі стверджується, що південноафриканські лідери "зайняли агресивну позицію щодо Сполучених Штатів та їхніх союзників". Мається на увазі рішення країни звинуватити Ізраїль у геноциді в Міжнародному суді та його поглиблення зв’язків з Іраном.

Міністерство закордонних справ ПАР заявило, що, схоже, ведеться "кампанія дезінформації та пропаганди".

"Це дивно, що виконавчий указ передбачає надання статусу біженця в США для групи людей із ПАР... тоді як незахищених людей у США з інших частин світу депортують і їм відмовляють у притулку, незважаючи на реальні труднощі", – йдеться в повідомленні.

Також у МЗС ПАР запевнили, що Південна Африка залишається відданою пошуку дипломатичних рішень для будь-яких непорозумінь або суперечок.

У Південній Африці стурбовані припиненням допомоги США та тим, що країну можуть виключити із Закону про зростання та можливості Африки, який має продовжити Сенат, і який дозволяє південноафриканським фермерам експорутвати продукти до США без мит.