На експрезидента Франції Ніколя Саркозі наділи електронний браслет після програшу апеляції у справі про корупцію

У п'ятницю, 7 лютого, на колишнього президента Франції Ніколя Саркозі (очолював країну з 2007 по 2012 рік) одягли електронний браслет після програшу апеляції на його засудження за корупцію та зловживання впливом, пише The Guardian.

Він повинен буде залишатися в своєму паризькому домі з 20:00 до 8:00, але йому було надано спеціальний дозвіл залишатися поза домом до 21:30 протягом трьох днів на тиждень під час іншого судового процесу за звинуваченнями, які він заперечує, в отриманні мільйонів незаконних коштів на кампанію від лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Саркозі у 2021 році був визнаний винним у спробі підкупити суддю в 2014 році. Вже після того, як Саркозі залишив посаду президента.

Його засудили до трьох років позбавлення волі з двома умовними термінами, і сказали, що йому дозволять відбувати третій під електронним контролем, щоб уникнути в'язниці. Його апеляція на це рішення була відхилена вищим судом Франції в грудні, що призвело до встановлення електронного браслета.

Саркозі заявив, що подасть останню апеляцію до Європейського суду з прав людини, але це не відкладає виконання вироку. Якщо він захоче виїхати за кордон протягом наступних 12 місяців, йому доведеться попросити дозвіл суду.

Це перший випадок, коли на колишнього президента надягли електронний браслет. Саркозі, який очолював Францію з 2007 по 2012 рік, також проходить у справі за звинуваченнями в тому, що він отримав мільйони євро в якості незаконного фінансування кампанії від Каддафі. Суд розпочався після 10-річного антикорупційного розслідування.

Його попередника Жака Ширака, який помер у 2019 році, у 2011 році засудили до двох років умовно за те, що він контролював фейкові шахрайські посади в мерії Парижа, коли він був мером.