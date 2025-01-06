Розпочався суд над Ніколя Саркозі у справі про фінансуванні Лівією його передвиборчої кампанії

Сьогодні, у понеділок 6 січня у французькому суді розпочинають розгляд справи колишнього президента Франції Ніколя Саркозі про ймовірне незаконне фінансування його президентської кампанії 2007 року урядом покійного лівійського лідера Муаммара Каддафі.

Про це пишуть АР та Politico.

Судові слухання триватимуть до 10 квітня, а вирок оголосять пізніше.

69-річному Саркозі висувають звинувачення в пасивній корупції, незаконному фінансуванні передвиборної кампанії, приховуванні розкрадання державних коштів і участь у злочинному угрупуванні, що карається позбавленням волі на строк до 10 років.

Саркозі, який обіймав посаду президента з 2007 по 2012 рік, заперечує будь-які правопорушення.

У цій справі також обвинувачують ще 11 осіб, у тому числі троє колишніх міністрів. Франко-ліванський бізнесмен Зіад Такіддін, якого називають посередником, втік до Лівану і не очікують, що він з'явиться в паризькому суді.

Також у розслідуванні фігурує фігурує колишній керівник апарату Каддафі та "скарбник" Башир Салех, який шукав притулку у Франції під час громадянської війни в Лівії, а згодом оселився в ОАЕ. Серед інших відповідачів – двоє саудівських мільярдерів, колишній керівник Airbus і колишній банкір, яких звинувачують у участі в передбачуваних грошових переказах.

Справу відкрили ще у березні 2011 року, коли лівійське інформаційне агентство повідомило, що уряд Каддафі фінансував кампанію Саркозі в 2007 році. В інтерв'ю сам Каддафі заявив, що завдяки коштам Лівії Саркозі "досяг президентства", але більше деталей не озвучував.

Наступного року французький новинний онлайн-сайт опублікував документ, який імовірно був запискою лівійських спецслужб. Там згадувалося про згоду Каддафі надати кампанії Саркозі 50 мільйонів євро фінансування. Саркозі назвав цей документ "відвертою фальшивкою" та подав скарги на підробку, приховування та поширення неправдивих новин.

Однак у 2016 році французькі слідчі судді зрештою заявили, що документ має всі ознаки автентичного, хоча не було доказів того, що ці гроші таки передали.

Офіційна вартість кампанії Саркозі в 2007 році становила 20 мільйонів євро.

Французькі слідчі перевірили численні поїздки до Лівії людей, близьких до Саркозі, який тоді був міністром внутрішніх справ, у період між 2005 і 2007 роками, зокрема керівника його офісу Клода Геана. Тоді зафіксували десятки зустрічей між Геаном і Такіддіном, який брав участь в укладанні великих французьких військових контрактів за кордоном.

Розслідування набрало обертів, коли у 2016 році Такієддін розповів ЗМІ, що він доставив три валізи з Лівії з мільйонами готівки до Міністерства внутрішніх справ Франції. Однак через чотири роки Такіддінн спростував цю заяву. Відтоді розпочали окреме розслідування ймовірного тиску на свідків. Саркозі та його дружині, колишній супермоделі Карлі Бруні-Саркозі, висунули попередні звинувачення в отриманні вигоди від корупційного впливу на Такіддіна.

Ще одного підозрюваного, Шукрі Ганема, колишнього міністра при Каддафі, найшли мертвим у річці Дунай у Відні в 2012 році. Французькі слідчі змогли знайти блокнот Ганема, який, як вважають, документує платежі, здійснені Лівією.

Глава розвідки Каддафі та його родич Абдулла аль-Сенуссі сказав слідчим, що мільйони дійсно надавали. Зараз він знаходиться у в'язниці Лівії за військові злочини.