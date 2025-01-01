Кот-д'Івуар заявив, що французькі війська покинуть країну після десятиліть військової присутності

Кот-д'Івуар оголосив у вівторок, 31 грудня, що французькі війська покинуть країну після десятиліть військової присутності, пише AP.

Це остання африканська держава, яка зробила такий крок зі своєю колишньою колоніальною державою.

Президент Кот-д'Івуару Алассан Уаттара заявив, що виведення військ почнеться в січні 2025 року. Франція має до 600 військових у Кот-д'Івуарі.

«Ми прийняли рішення про узгоджене та організоване виведення французьких сил із Кот-д’Івуару», – сказав він.

Заява Уаттари пролунала після заяв інших лідерів у Західній Африці, звідки французьких військових просять вийти. Аналітики описали запити на виведення французьких військ з Африки як частину ширшої структурної трансформації у взаємодії регіону з Парижем.

Видання зазначає, що останніми роками Франція зазнала подібних невдач у кількох країнах Західної Африки, включаючи Чад, Нігер і Буркіна-Фасо, звідки французькі війська, які перебували там багато років, були вигнані.

Кілька західноафриканських країн, включаючи Малі, Буркіна-Фасо та Нігер, у яких відбулися державні перевороти, нещодавно попросили французів залишити країну. Серед них також Сенегал і Чад, які вважаються найбільш стабільними і лояльними партнерами Франції в Африці.

Згортання військових зв’язків відбувається в той момент, коли Франція докладає зусиль, щоб відродити свій політичний і військовий вплив, що втрачається на континенті, розробивши нову військову стратегію, яка різко скоротить її постійну присутність військ в Африці.

Наразі Францію вигнали з понад 70% африканських країн, де вона мала присутність військ після припинення свого колоніального панування. Французи залишилися лише в Джибуті, з 1500 солдатами, і в Габоні, з 350 солдатами.

Аналітики описали ці події як частину ширшої структурної трансформації у взаємодії регіону з Парижем на тлі зростання місцевих настроїв проти Франції, особливо в країнах, які постраждали від державного перевороту.

Після вигнання французьких військ військове керівництво Нігеру, Малі та Буркіна-Фасо наблизилося до Росії, яка має найманців, розміщених по всьому Сахелю, яких звинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

Однак ситуація з безпекою в цих країнах погіршилася, зростає кількість нападів екстремістів і загиблих серед цивільного населення як з боку збройних груп, так і урядових сил.